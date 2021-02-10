كارول سماحة وأحمد جمال والنجار.. نجوم الأمسية الأولى من حفلات عيد الحب بالأوبرا

تنطلق سلسلة حفلات عيد الحب التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، وذلك في الثامنة مساء الخميس ١١ مساء بالمسرح الكبير حيث تحيى الليلة الأولى النجمة كارول سماحة التي تتغنى بباقة مختارة من اعمالها الخاصة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي.

يسبقها فاصلا للمطرب الشاب أحمد جمال الذى يقدم جولة فنية فى أعماله المتميزة التي حققت قاعدة جماهيرية الى جانب مختارات من أعمال التراث يليه فقرة لعازف البيانو حمادة النجار الذى يؤدى مجموعة من أشهر ألحان الموسيقى العربية.