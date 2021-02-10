ملحن مصري ينشر صورًا محرجة للنجمات قبل عمليات التجميل .. بعضها صادم

عصام كاريكا الملحن والمطرب المصري الشهير، حرص على استعادة ذكرياته مع عدد من النجوم والنجمات الذين تعاون معهم في بعض الأعمال الفنية والغنائية قبل سنوات طويلة.

عصام كاريكا ينشر صور نجمات الفن قبل التجميل

ونشر عصام كاريكا عبر حسابه على فيسبوك، مجموعة صور له مع العديد من النجمات خلال كواليس تحضيرهن لعدد من الأعمال الغنائية، إلا أن صور هؤلاء النجمات لاقت تفاعل كبير من الجمهور، بسبب صدمة البعض من ملامحهن في الماضي، وتأكدهم من إجراء بعضهن لعمليات تجميل أثرت في ملامحهن بشدة.

وكان من بين النجمات اللاتي ظهرن في الصور، الفنانة اللبنانية مايا دياب، وغادة عبد الرازق والمطربة الشعبية بوسي، ودنيا سمير غانم، وياسمين عبد العزيز ومنى زكي وإيمان العاصي وحنان ترك وديانا حداد وهيفاء وهبي ويسرا وليلى علوي ومي عز الدين وهالة فاخر، وعلق كاريكا على الصور قائلًا: "ده انت لو مش واخد بالك.. أنا تاريخ يا عسل".

صور صادمة لملامح النجمات قبل سنوات

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الصور التي شاركها عصام كاريكا مع الجمهور كشفت عن التغير الكبير الذي طرأ على ملامح عدد من النجمات، واعتبرهم البعض قد خضعن لعمليات تجميل تسببت في هذا التغير، ومن بينهن بوسي ومايا دياب ودنيا سمير غانم وهيفاء وهبي ومنة شلبي وأحلام وأنابيلا هلال وهند صبري، إضافة إلى تغيير طريقة المكياج التي اتبعوها.

وانتشرت الصور بشكل كبير بين متابعي عصام كاريكا، خاصة وأن معظمها صور نادرة له مع عدد كبير من النجوم، فكان من بينهم أيضًا أحمد السقا ومحمد سعد ورامز جلال وصابر الرباعي وجورج وسوف ومحمد هنيدي ومحمد منير وهاني رمزي وشريف منير ومحمد رجب وعادل إمام وهاني شاكر وعمرو دياب وصلاح عبد الله وأحمد آدم والشاب خالد وأحمد حلمي وسمير غانم وأحمد فهمي ومحمود عبد العزيز.

معلومات عن عصام كاريكا

الجدير بالذكر أن عصام كاريكا مطرب وملحن وممثل مصري ولد عام 1969، وتخرج في كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان عام 1994، كانت بداية مسيرته الفنية عام 1993 كملحن وكانت أول أعماله أغنية أعاتبك على إيه للفنان محمد محيي، لتتوالى بعدها أعماله حيث تعاون مع العديد من المطربين، ثم اتجه عام 1998 إلى الأعمال الدرامية والموسيقى التصويرية للأفلام والمسرحيات والمسلسلات، وبعام 2003 أصدر ألبومه الغنائي الأول بعنوان "بطلت الغرام)" والذي حقق نجاحا كبيرا، واقتحم مجال التمثيل بنفس العام من خلال المشاركة بفيلم "عايز حقي" مع الفنان هاني رمزي، لتتوالى بعدها أعماله والتي من أبرزها "حواكة بوت"، و"الفرقة 16 إجرام".