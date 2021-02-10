مريم حسين تكشف عن وجه ابنتها في عيد ميلادها الرابع وتنشر لها اجمل لحظاتها ..بالصور

مريم حسين تكشف عن وجه ابنتها في عيد ميلادها الرابع وتنشر لها اجمل لحظاتها في مراحل مختلفة من عمرها، فالفنانة العراقية_المغربية مريم حسين تراجعت عن قرارها السابق بالإمتناع عن نشر صور ابنتها لتفاجئ متابعيها على انستغرام في الساعات الماضية بالكشف عن مجموعة لقطات لصغيرتها التي أتمت عامها الرابع، واعربت مريم حسين كذلك عن سعادتها بكون هذه المناسبة تزامنت مع نجاح مهمة مسبار الأمل الإماراتي، وتحقيق الإمارات إنجاز علمي غير مسبوق باستكشاف كوكب المريخ.

مريم حسين تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الرابع

الفنانة مريم حسين احتفلت بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة أميرة" من زوجها السابق الفنان السعودي فيصل الفيصل وشاركت فرحتها بهذه المناسبة مع متابعيها عبر انستغرام من خلال الكشف لأول مرة عن مجموعة لقطات لإبنتها أظهرت فيها ملامح وجهها بعدما كانت ترفض سابقا الكشف عن ملامح صغيرتها وتهدد بمقاضاة كل من ينشر أي صور واضحة لإبنتها خاصة بعدما كانت قد نشرت لها سابقا صورا وحذفتها.

مريم حسين أرفقت صور طفلتها بمعايدة مميزة لإبنتها قائلة لها "انت ابنة إيجابية وساحرة ورائعة للغاية، أنا فخورة جدًا لأنني اناديكي بـ ابنتي لأنه لا يمكن لأي شخص آخر أن يقارن بك...عيد ميلاد سعيد لابنتي الصغيرة المثالية".

كما وصفت مريم حسين عيد ميلادها بأنه لحظة تاريخية بالنسبة لها معربة عن سعادتها البالغة بكون هذه المناسبة تزامنت ايضا مع نجاح مهمة مسبار الأمل الإماراتي، وتحقيق الإمارات إنجاز علمي غير مسبوق باستكشاف كوكب المريخ.

وكتبت قائلة :" اليوم (أمس) يوم تاريخي بالنسبة لنا العرب #مسبار_الأمل، ويوم تاريخي بالنسبة لي لاني خلفت احلى بنوتة رأتها عيني".

وتفاعل الجمهور مع تدوينة وصور مريم حسين وتمنوا لإبنتها العمر المديد والحياة الجميلة، لكن البعض توقف عند الشبه بين الطفلة ووالدتها معتبرين بأنها تبدو نسخة عنها.

كما استغرب البعض سبب تراجع مريم حسين عن رأيها بعدما كانت قد أعلنت سابقاً أنها لن تشارك صُور وجه طفلتها لترد عليهم بـ "غيرت رأيي مع تغيير السنة.

مريم حسين وحفل عيد ميلاد مثير للجدل

مريم حسين تعتبر من الممثلات المثيرات للجدل على الساحة الفنية، وكانت قد اثارت ضجة كبيرة في شهر سبتمبر الماضي بسبب حفل عيد ميلادها الصاخب الذي أقامته في دبي، ووجه لها بسببه تهمة مخالفة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وتعرضت للكثير من الانتقادات قبل ان تتحرك الشرطة للقبض عليها بحسب بيان متداول.

وعلقت مريم حسين حينها على الواقعة بتوجيه الشكر إلى شرطة دبي وقالت:"أشكر حكومة دبي على حرصهم علينا وعلى شعبنا، اللي ما يبغي لك الخير ما يوعيك..شكراً لمجهوداتكم.. كلنا مسئولين"، ولم تعلق على مسألة القبض عليها أو معاقبتها.

وكانت مريم حسين قد تزوجت من فيصل الفيصل عام 2016 بعد أن ربطتهما قصة حب في مسلسل "البيت الكبير"، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة "أميرة"، وانفصلت عنه عام 2017 وسط فضائح وتهديدات متبادلة بينهما.