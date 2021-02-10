فريدة سيف النصر تنتقد إحدى المواقع الصحفية وتُعلق :"ياريت نبطل ننقل من غير مانسأل"

القاهرة - محمد ابراهيم - انتقدت الفنانة فريدة سيف النصر إحدى المواقع الصحفية بعدما قاموا بنقل كلامها الذي أوضحت فيه عن فضل القرآن الكريم في انقاذها من الأزمة الصدرية التنفسية التي قد تعرضت لها خلال الأيام الماضية، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت فريدة سيف النصر منشورًا قالت فيه :"مش فاهمة ده خبر مقصود بيه إيه؟تهكم مثلاً ولا اي حاجة اكتبها علي طول بتتاخد، اه والله جرايد ومواقع وبرامج مش فاهمة".

وتابعت فريدة سيف النصر قائلة :"هي دي مش حرية علي صفحتي و عقيدة وايمان جوه قلبي ثابتين وثقة كبيرة في الخالق ولا انتم بتثقوا في نفسكم وعقلياتكم فقط، ودي مش آية ياخيبتنا فيكم، دي سورة كاملة من الصغار، وياريت نبطل ننقل من غير مانسأل لأه وايه حوار خيالي وهرطقه مقصودة ولا إيه بقى، هو في كده؟ ".

وأضافت فريدة سيف النصر :" عمومًا شئ يشرفني، أنا لا مسحت جوخ لكبير ولا سألت عبد أي شئ، وإن سألت فإسأل الله ولا إيه يابشر آخرته تراب ودوود؟، وعجبي فعلاً".

وأثار ذلك المنشور غضب متابعيها، وجاءت أغلب التعليقات كالآتي:" أنا شايف إنهم بيقولوا نفس الكلام اللي اتقال، وهو فعلاً القران شفاء لكل داء، اعتقد إنهم مش بيتهكموا وانهم ناقلين الخبر عادي، فده لا يستحق الغضب يا أستاذة فريدة"،" طيب ما الكلام اللي انتي قولتيه ده حقيقة، إيه الاختلاف في كده"، "بس الكلام المكتوب حق وصدق؛ لإن القرآن كلام الله وهو شفاء لكل شئ ولله الحمد والشكر علي كل شئ "

وفي سياق آخر، تشارك فريدة سيف النصر في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "موسى"، وهو بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.