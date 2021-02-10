وعلقت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " الى جمهورى الحبيب... 100 مليون شكرا " .
والجدير بالذكر ، أن المطربة شيرين عبد الوهاب والمطربة اصالة تحيى حفلا غنائيا فى الشارقة يوم 19 فبراير المقبل وذلك فى أول حفل يجمع بينهما.
وتشدو المطربة شيرين عبد الوهاب بعدد من الاغانى التى تنال اعجاب جمهورها فى الامارات ولعل من ابرزها اغنية "جرح تانى" واه ياليل".
بينما تشدو المطربة اصالة بعدد من الاغانى التى تنال اعجاب جمهورها ولعل من ابرزها "بنت أكابر" و"نص حالة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شيرين عبد الوهاب تحتفل بتخطى أغنية "يا بتفكر يا بتحس" 100 مليون مشاهدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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