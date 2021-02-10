أحمد جمال يفاجئ جمهوره في عيد الحب بطرح أغنية "بحبك" ..والجمهور :" بقت الراعي الرسمي للأفراح خلاص"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح اليوم النجم أحمد جمال فيديو كليب أغنيته الجديدة "بحبك" ، بمناسبة عيد الحب وهى أغنية رومانسية عاطفية، يصرح فيها عن مشاعره تجاه حبيبه ويصف مقدار حبه له.

وتعد أغنية "بحبك" هى الأغنية السادسة من ألبومه الجديد وهى من كلمات نور الدين محمد والحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى محمد العشى ومن إنتاج شركة "مزيكا" وهى الأن على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو.

وأشاد الجمهور بها وقال :" جميله اووووي وعظمة..أنا حفظتها..من ساعت مانزلت وانا عماله بسمعها" ، وكتب معجب آخر :"جميله جدا ،هتبقي راعي الرسمي للأفراح حلاص".

وتقول كلماتها: بحبك قد نور الشمس .. وقد ما ضيها دفى

بحبك فى الكلام والهمس .. ياحالة عشق مختلفة

معاك الجنة انا فيها .. خلاص طولت النجوم عادى

فى كل كلمة أغنيها .. هقول إسمك بصوت هادى " .