احتفلت المطربة اللبنانية يارا ، بوصول أغنيتها "ما بعرف" إلى 200 مليون مشاهدة.
وكتبت عبر حسابها على موقع انستجرام معبرة على وصولها لهذا الرقم القياسى -على حد قولها- : "بفضل حبكم قدرت أكون أول مغنية لبنانية تصل إلى 200 مليون مشاهدة عبريوتيوب في فيديو كليب "ما بعرف"، من قلبي بشكركم 200 مليون مرة على حبكم ودعمكم لي".
كان آخر أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يارا تحتفل بوصول أغنية ما بعرف لـ 200 مليون مشاهدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.