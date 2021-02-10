يارا تحتفل بوصول أغنية ما بعرف لـ 200 مليون مشاهدة

احتفلت المطربة اللبنانية يارا ، بوصول أغنيتها "ما بعرف" إلى 200 مليون مشاهدة.

وكتبت عبر حسابها على موقع انستجرام معبرة على وصولها لهذا الرقم القياسى -على حد قولها- : "بفضل حبكم قدرت أكون أول مغنية لبنانية تصل إلى 200 مليون مشاهدة عبريوتيوب في فيديو كليب "ما بعرف"، من قلبي بشكركم 200 مليون مرة على حبكم ودعمكم لي".

كان آخر أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".