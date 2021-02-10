أيمن عزب ، عن وفاة الفنان عمرو هاشم منذ قليل، وذلك من خلال حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وقام الفنان ايمن عزب بنشر صورة الفنان وكتب معلقا "عمرو هاشم صحبى ودفعتى ... الله يرحمة، اسألكم الدعاء والفاتحة ولكل احببانا الذين رحلوا". اعلن الفنان، عن وفاة الفنان عمرو هاشم منذ قليل، وذلك من خلال حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من ابرز الاعمال الفنية التى شارك فيها الفنان عمرو هاشم مسلسل " عفاريت السيالة و اوراق مصرية و فيلم الناظر واشتباه "

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