"بحبك".. جديد أحمد جمال في عيد الحب

بمناسبة عيد الحب يطرح اليوم النجم أحمد جمال لجمهوره ومحبيه أغنيته الجديدة "بحبك" وهى أغنية رومانسية عاطفية، يصرح فيها عن مشاعره تجاه حبيبه ويصف مقدار حبه له.. أغنية "بحبك" هى الأغنية السادسة من ألبومه الجديد وهي من كلمات نور الدين محمد والحان أحمد جمال.
وتوزيع موسيقى محمد العشى ومن إنتاج شركة "مزيكا" وهى الأن على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو، وتقول كلماتها:
بحبك قد نور الشمس .. وقد ما ضيها دفى
بحبك فى الكلام والهمس .. ياحالة عشق مختلفة
معاك الجنة انا فيها .. خلاص طولت النجوم عادى
فى كل كلمة أغنيها .. هقول إسمك بصوت هادى
يذكر أن آخر أعمال أحمد جمال كانت أغنية "زلزال" من كلمات نور الدين محمد ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع الموسيقار وليد فايد، وتم تصويرها تحت إشراف المخرج شريف فرنسيس.
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