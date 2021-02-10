بسنت النبراوي: هنا الزاهد فنانة موهوبة

أنهيت الفنانة بسنت النبراوي من تصوير دورها في مسلسل " حلوة الدنيا سكر " المقرر عرضه الفترة المقبلة.
وقالت بسنت في تصريح لصدي البلد : العمل مع الفنان هنا الزاهد ممتع وأكثر من رائع فهي فنانة موهوبة فاسمتعت بالتعامل معه ، فلا أنسى أن موقف حدث بيني وبينها أثناء تصوير مشهد مشاجرة ، فبعد انتهائها قالت لي " أنا خفت منك ".
كانت قناة DMC طرحت البرومو الأول لمسلسل "حلوة الدنيا سكر"، للنجمة هنا الزاهد، الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، وذلك عبر حساب القناة على انستجرام، مع تعليق: "استنونا فى مسلسل حلوة الدنيا سكر مع هنا الزاهد ومحمود عبد المغنى ونجوم تانيين كتير قريبا على dmc".
وسبق وكشفت الفنانة هنا الزاهد عن شخصية جديدة من الشخصيات التى تؤديها ضمن المسلسلها وهى شخصية "ساندى إبراهيم التابعى"، حيث ظهرت وشعرها باللون المائل للأحمر، بعد كشفها مؤخرا عن شخصية "مريم" التى ارتدت فيها الحجاب.
وتقدم "الزاهد" خلال أحداث المسلسل 9 شخصيات مختلفة، من خلال 9 حكايات منفصلة متصلة، وتأتى كل حلقة فى 5 حلقات ويكون بطلها أمام هنا الزاهد فنان مختلف، وذلك بعناوين "سحر وشعوذة"، "9 خطوات لقلب الرجل"، "الجريمة لا تفيد" و"المتخصصة".
ويشارك فى مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، مجموعة من النجوم فى كل قصة درامية، أبرزهم محمد كيلانى الذى يقدم أمام هنا الزاهد حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبد المغنى حكاية أخرى، وكذلك الأمر لكل من: ميدو عادل، محمد الشرنوبى، والعديد من النجوم الآخرين وسيعلن عن أسمائهم لاحقًا، كما يشارك فى بطولة العمل نخبة من الفنانين، أبرزهم: حنان سليمان، جيلان علاء، ياسمين رحمى، ليلى عز العرب، بسنت النبراوى، فيما يظهر الفنان أحمد فهمى كضيف شرف فى حلقة واحدة فقط.
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