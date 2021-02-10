في ذكرى ميلاد نعيمة واصف تعرف على حفيدها الفنان المشهور

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نعيمة وصفى، والتي اشتهرت في السينما المصرية بدور الأم.
والكثير لا يعرف أن حفيد الفنانة نعيمة وصفى هو الفنان حسام داغر، والذي شارك في بطوله عدد من الاعمال الفنية أبرزها "أهلا رمضان" و"إزي الصحة" و"ابن حلال" وغيرها من الأعمال.
كانت الفنانة نعيمة وصفي قد تزوجت من الصحفي عبد الحميد سرايا بعد قصة حب طويلة وأنجبت منه 4 أبناء.
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