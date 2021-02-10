أيمن عزب يعلن وفاة فنان شهير

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان أيمن عزب عن وفاة صديقه الفنان عمرو هاشم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك".

كتب أيمن عزب منشورًا قال فيه:"عمرو هاشم صاحبي ودفعتي، الله يرحمه، اسألكم الدعاء والفاتحه له ولكل أحبابنا الذين رحلوا"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وشاؤك الفنان الراحل عمرو هاشم في العديد من الأعمال الدرامية منهم "كناريا وشاركاه، وعفاريت السيالة، ولا إله إلا الله، وأوراق مصرية، وشارع المواردي، والصمت، وتعالى نحلم ببكره"، كما شارك في فيلمي" الناظر، واشتباه".