نشرة الفن.. وفاة الفنان عمرو هاشم.. والإعلامية مى حلمى تعلن خضوعها لـ عملية جراحية

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:

أعلن الفنان أيمن عزب عن وفاة الفنان عمرو هاشم منذ قليل، وذلك من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وشكرت الفنانة يسرا على إطلاق المهرجان باسمها هذا العام، كما عبرت عن سعادتها بها ولتحقيق حلمها، حيث كتبت على الفيديو "حبيبتي وصديقة العمر الجدعة والمشرفة دائما، ألف مبروك على تحقيق حلمك الكبير لمهرجان #أفلامها، حقيقي فكرة عظيمة ومشرفة أن يكون في مهرجان قائم بذاته مخصوص لمناقشة قضايا المرأة عن طريق دعم الأفلام القصيرة وسينما المرأة".

هنأت الفنانة يسرا، الفنانة سماح أنور على مهرجان "أفلامها"، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

تفقدت الفنانة ياسمين صبري مستشفى أبو الريش التعليمي للأطفال بالمنيرة، وسط استقبال حافل من قبل إدارة المستشفى، بقيادة الدكتورة منى الغمراوي، مدير عام المستشفى، وعدد من أعضاء الطاقم الطبي والمسئولين عن رعاية الأطفال من الفرق التمريضية.

وقدمت ياسمين صبري تبرعًا ماليًا للمستشفى لدعمه في مشوار علاج أطفال مصر بالمجان، مبدية سعادتها وفخرها بالأطفال الأبطال المقيمين بالمستشفى، وقدرتهم على الصمود ومواجهة المرض بكل شجاعة وابتسامة.