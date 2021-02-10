نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:
أعلن الفنان أيمن عزب عن وفاة الفنان عمرو هاشم منذ قليل، وذلك من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".
وقام الفنان أيمن عزب بنشر صورة الفنان وكتب معلقا: "عمرو هاشم صحبى ودفعتى.. الله يرحمه، أسألكم الدعاء والفاتحة ولكل أحبابنا الذين رحلوا".
احتفلت الفنانة شيرين عبد الوهاب بتخطى أغنيتها "يا بتفكر يا بتحس" 100 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية على "يوتيوب".
وعلقت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "إلى جمهورى الحبيب.. 100 مليون شكرا".
هنأت الفنانة يسرا، الفنانة سماح أنور على مهرجان "أفلامها"، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وشكرت الفنانة يسرا على إطلاق المهرجان باسمها هذا العام، كما عبرت عن سعادتها بها ولتحقيق حلمها، حيث كتبت على الفيديو "حبيبتي وصديقة العمر الجدعة والمشرفة دائما، ألف مبروك على تحقيق حلمك الكبير لمهرجان #أفلامها، حقيقي فكرة عظيمة ومشرفة أن يكون في مهرجان قائم بذاته مخصوص لمناقشة قضايا المرأة عن طريق دعم الأفلام القصيرة وسينما المرأة".
تفقدت الفنانة ياسمين صبري مستشفى أبو الريش التعليمي للأطفال بالمنيرة، وسط استقبال حافل من قبل إدارة المستشفى، بقيادة الدكتورة منى الغمراوي، مدير عام المستشفى، وعدد من أعضاء الطاقم الطبي والمسئولين عن رعاية الأطفال من الفرق التمريضية.
وقدمت ياسمين صبري تبرعًا ماليًا للمستشفى لدعمه في مشوار علاج أطفال مصر بالمجان، مبدية سعادتها وفخرها بالأطفال الأبطال المقيمين بالمستشفى، وقدرتهم على الصمود ومواجهة المرض بكل شجاعة وابتسامة.
كشف مصدر مقرب من الفنانة حورية فرغلي، عن آخر تطورات الحالة الصحية لها.
وقال المصدر إنه تم الانتهاء من أول عملية جراحية لها واستغرقت حوالى 10 ساعات، وتتلخص العملية فى استئصال جزء من قفصها الصدري، وأضاف أن الفنانة حورية فرغلي تستعد لـ إجراء العملية الثانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة الفن.. وفاة الفنان عمرو هاشم.. والإعلامية مى حلمى تعلن خضوعها لـ عملية جراحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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