أحمد فلوكس يهاجم الفنانة بسمة الكويتية بعد إعلانها ترك الإسلام واعتناق اليهودية

هاجم الفنان أحمد فلوكس، الفنانة الكويتية بسمة ، بسبب حديثها عن الدين الإسلامي خلال الفيديو الذي أعلنت فيه الارتداد عنه واعتناقها اليهودية.

وكتب فلوكس، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : " لا حول ولا قوه إلا بالله، كيف لكي أن تقولين أنك تركت الإسلام واعتنقت اليهودية وأنت أصلا لم تعرفيه، و لم تكوني من الأصل مسلمة بعد رأيك الجاهل في الإسلام من وصفك إنه دين النفاق و دين الإرهاب وأنه يستحقر المرأة .. دين النفاق ؟!، الدين الذي حرم النفاق تصفية بدين النفاق، والله لا يوجد منافق مثلك ، آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب و أنت كل كلامك كذب".

وتابع :"دين الإرهاب، الذي تقولين عنه هو في الحقيقة دين التسامح ودين الإسلام ؟! دين يستحقر المرأة ؟؟! ازااااي، اتحداكي لو قراتي القرآن او تعرفي حاجه فيه، اتحداكي لو أصلا عارفه ربع اللي المفروض تعرفيه عن دين الإسلام ماقرأتيش السيرة النبوية، ماتعرفيش الرسول والصحابة كانوا بيوصوا و يتعاملوا مع المرأة ازاي".

وأضاف:" طب سورة النساء ؟ سورة مريم ؟، طيب السنة النبوية ؟، طب قصص ستنا هاجر وستنا عائشة ؟، طيب السيدة زينب؟، طيب آخر وصية للرسول عليه السلام قبل وفاته رفقا بالقوارير، ماسمعتيش و لا قريتيها؟.

وتابع هجومه : "دفعولك كام علشان تعتنقي اليهودية و تسبي الإسلام في العلن، أخدتي كام .. طيب عايزه تعتنقي اليهودية، روحي يا ستي اعتنقي اليهودية، ما هي الطيور على أشكالها تقع، دين الإسلام بريء منك ومن أمثالك، دفعولك كام علشان تهيني دين محمد".

اواختتم:"استغفرك و أتوب إليك يا الله، يجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه الشيء، وأناشد أمير الكويت و كل رؤساء وأمراء الخليج و الدول العربية و الإسلامية، والأزهر للتصدي لكل من يسيء لسمعة الإسلام، و يسبه و كفانا مهاترات، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، و ارحمنا، حسبي الله و نعم الوكيل".

وكانت الفنانة بسمة الكويتية، قد أعلنت ارتدادها عن الدين الإسلامي واعتناق الديانة اليهودية.

ونشرت بسمة فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: "أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية، أعلن تركي للإسلام وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية".

وأضافت: "كما أعلن أيضًا معارضتي وعدم انتمائي لنظام آل صباح الذي يرفض التطبيع وحرية التطبيع وحرية الرأي"، مختتمة حديثها بقولها: "لا ولاء ولا انتماء".