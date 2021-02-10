عرض فيلم سعاد في مهرجان برلين 2021

يعرض فيلم سعاد فى برلين 2021 ، بعد أن كان ضمن اختيارات مهرجان كان الرسمية في عام ٢٠٢٠.
ويعرض فيلم سعاد عرض أول، في مهرجان برلين هذا العام بالبانوراما .
وسعاد من إخراج آيتن أمين وكتابة السيناريست محمود عزت، ومن إنتاج فيفيد ريل و فيج ليف ستوديوز و نوماديس و فيلم كلينيك .
و هو فيلم من انتاج كل من سامح عواض و مارك لطفي و درة ابوشوشة و محمد حفظي ، كما شارك في الانتاج آيتن امين و الألماني فين فيندرز .
الفيلم من بطولة بسنت أحمد وبسملة الغايش وتدور أحداث الفيلم بين الدلتا والإسكندرية و الفيلم يطرح اسئلة حول أثر العالم الافتراضي علي العلاقات الإنسانية والعاطفية .
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