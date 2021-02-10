صراع يسرا وجميلة فى حرب اهليه يصل الى ذروته

القاهرة - محمد ابراهيم - تخوض الفنانه يسرا تجربة فريدة من نوعها اذ تشترك ولآول مره فى عمل فنى يندرج تحت نوعية السيكودراما وهو مسلسل حرب اهليه.

حيث انها تتعرض لخدعه كبيرة من قبل زوجها مما يترتب عليها الكثير من المشاكل النفسيه والعصبية لها وتحاول مع مرور الاحداث حلها

وتقوم الفنانه الشابه جميلة عوض بدور ابنتها الوحيده التى تعيش مع والدها وزوجته بعد انفصال والدتها عنها لتكتشف خيانة زوجة ابيها لها وتعيد اكتشاف نفسها من جديد.

يتوقع صناع العمل وفى مقدمتهم المخرج سامح عبد العزيز نجاحه وذلك لاسباب عديده اهمها الحبكة الدرامية الجيده التى ينسجها المؤلف احمد عادل واضافة للروح الجميلة بين الفنانه يسرا وجميلة عوض والتى تتوقع ان تكون امتداد لها فى عالم النجومية.

"حرب أهلية"، اخراج سامح عبد العزيز ومن تأليف أحمد عادل وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا وجميلة عوض وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل