مفاجأة صادمة .. تعرف على قاتل مي عمر في مسلسل لؤلؤ

عرضت الحلقة الـ ٣٤ من مسلسل لؤلؤ على قناة ام بي سي العراق حيث كشفت احداث الحلقة ان " مجدي" الذي بقوم بدوره الفنان ادوارد هو من حاول قتل لؤلؤ.



وتمكنت لؤلؤ " مي عمر" من تذكر اللحظات الاخيرة قبل طعنها حيث ادارت ظهرها فوجدت مجدي يطعنها.

العمل من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة في البطولة، وتم ترشيح كل من أحمد زاهر، وإدوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدي، ونيرمين الفقي، وعدد آخر من الفنانين.