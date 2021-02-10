طيف البريكــية: الخط العربي متنفس للإبداع

كتب ـ يوسف بن سعيد المنذري :

تتعدد الفنون البصرية المرتبطة بالكتابة ويأتي في مقدمتها فن الخط، ولكل خطاط لغته الخاصة التي تتناسب مع النمط الذي يتناغم مع أسلوبه وأفكاره، ففي هذا المجال عوامل لا بد من مراعاتها وأهمها: الاتقان والدقة والإجادة والوقت لإخراج لوحات بديعة تترجم جماليات الخط العربي وتبهر الناظرين في مضامينها بصنعة اليد التي تصيغ بعناية ما تراه العين متناغما مع الرؤية التي ينفرد بها الخطاط.

طيف بنت عبدالفتاح البريكية طالبة هندسة في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا وعضوة بالجمعية العمانية للفنون التشكيلية من الخطاطات العمانيات البارعات حيث اصبح لها بصمات مميزة نظراً للإبداعات التي قدمتها، وعن بداياتها في المجال قالت: كوني مهتمة بالأدب العربي والفنون وجدت طريقي سالكاً للتعمق في فن الخط والإبحار في تفاصيله حيث أعده من الفنون الجميلة التي زادتني شغفا نحو بذل المزيد من الجهد ودافعا للاستمرار من أجل الاتقان المتفرد، فالموهبة وحدها لا تكفي وبحاجة لتجارب عديدة وفي كل تجربة أتمكن من معالجة الأخطاء، وكانت انطلاقتي الحقيقية للتوسع في هذا المجال بعد مشاركتي في حلقة الخط الديواني التي أقيمت في الجامعة الألمانية للعلوم والتكنولوجيا حيث يجذبني الخط الديواني لما يمتاز به من رشاقة ومرونة رغم الصعوبة التي واجهتها في بداية مشواري والتي كانت تكمن في ضيق الوقت بحكم ظروف الدراسة إلا أنني وجدت مخرجا حول توظيف الوقت بشكل صحيح والموازنة بين الدراسة والموهبة ثم بعد ذلك وجدت فن الخط متنفسا لي للابتعاد عن ضغوطات الدراسة.

وحول المصادر التي اعتمدت عليها البريكية في تنمية موهبتها قالت: اعتمدت على عدة مصادر وفي مقدمتها الخطاطون الذين لهم باع وخبرات في المجال لتفادي الوقوع في الأخطاء وتعلم القواعد الأساسية أبرزهم : سليمان الصبحي ومحمد الريامي وسلطان الراشدي وأنوار الحسني وإبراهيم العمري وسعيد المغيري ، كما اعتمدت على الكتب وبعض مواقع الشبكة العنكبوتية دون التهاون في مواقع التواصل الاجتماعي التي تتيح تبادل الخبرات والأفكار والآراء وعرض الأعمال ومعرفة آراء المتابعين بشكل عام ، وأضافت : ما زال الخطاطون العمانيون بحاجة لمزيد من الدعم وتنويع المسابقات والمعارض الفنية التي تساهم في الاكتشاف وصقل المهارات وتنمية القدرات والتي بدورها أيضا تساهم في تسليط الضوء على المواهب في شتى الوسائل الإعلامية والتي بلا شك تعطي الموهوب دافعا قويا نحو الاستمرار بدواعي التشجيع والتحفيز والاشادة.

وتفضل البريكية استخدام قصب البيلي للأعمال الكبيرة والأقلام المعدنية للتجارب اليومية ويلازم أعمالها اللون الأزرق كونه يرمز للهدوء ومصدرا لراحة العين حيث شاركت في مسابقة قيثارة وتمكنت من بلوغ المرحلة الأخيرة، كما شاركت في مسابقة ابداعات شبابية وقدمت العديد من حلقات فن الخط.