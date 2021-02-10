جوخة الحارثية تقدم إصدارها الروائي الثالث «حرير الغزالة»

متابعة ـ فيصل بن سعيد العلوي:

تستعد الكاتبة جوخة الحارثية (الحائزة على جائزة مان بوكر العالمية لعام 2019 عن روايتها (سيدات القمر) التي نقلتها للإنجليزية المترجمة الأميركية مارلين بوث بعنوان (الأجرام السماوية) وصدرت عن دار إنفرنيس ساندستون، تستعد لإصدار روايتها الجديدة (حرير الغزالة) عن دار الآداب، حيث تُعد الرواية الثالثة لها بعد رواية (منامات) الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر عام 2004 والتي تُعدُّ باكورة أعمالها الروائية تلتها رواية (سيدات القمر) عن دار الآداب عام 2010 والتي فازت أيضا بجائزة أفضل رواية عمانية فى مسابقة أفضل إصدار عُمانى منشور في مجالي الأدب والثقافة لعام 2010، ورواية (نارنجة) عن دار الآداب عام 2016 والتي فازت في الدورة الخامسة لجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب.

تقول الروائية جوخة الحارثية في روايتها الجديدة (حرير الغزالة) المؤمل صدورها قريبا (تهرب غزالة ـ بعد صدمة الاختفاء المباغت لأختها بالرضاعة آسية ـ من تلك القرية المندسة بين جبال عمان إلى عشق عازف الكمان صاحب الأنامل المُرهفة والطبع الحالم، لكن الظلال تبتلع العازف لتجد غزالة نفسها وسط تقاطع المصائر العجيبة).

والروائية جوخة الحارثية التي ترجمت روايتها (سيدات القمر) إلى 21 لغة عالمية حاصلة على درجة الماجستير في اللغة العربية في عام 2003، وعلى درجة الدكتوراه في الأدب العربي من جامعة أدنبره باسكتلندا، عملت كأستاذة للأدب العربي في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، وتُرجمت بعض قصصها القصيرة إلى الإنجليزية، والألمانية، والصربية، والإيطالية، والكورية، وتُرجمت بعض نصوصها إلى اللغة الإنجليزية، كما صدر لـجوخة الحارثية أعمال أدبية وبحثية أخرى منها (مقاطع من سيرة لبنى إذ آن الرحيل) (مجموعة قصصية)، 2001، ودراسات في أدب عمان والخليج (بالاشتراك مع مؤلفين آخرين)، 2003، و(صبي على السطح) (مجموعة قصصية)، عن دار أزمنة، 2007، و(في مديح الحب) (نصوص)، 2008، (عش للعصافير) (كتاب للأطفال)، 2010 والذي حصلت به على جائزة أفضل كتاب في فرع أدب الأطفال في مسابقة أفضل إصدار عُماني منشور في مجالي الأدب والثقافة لعام 2010، و(ملاحقة الشموس: منهج التأليف الأدبي في كتاب خريدة القصر للعماد الأصفهاني) (دراسة)، دار الدوسري، 2010، و(السحابة تتمنى) (كتاب للأطفال)، 2015.