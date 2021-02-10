شاهد.. يسرا فى أول ظهور لها بعد تعافيها من فيروس كورونا

حرصت النجمة يسرا على الثناء على فكرة الفنانة سماح أنور الأخيرة حول مهرجان "أفلامها"، وهو المهرجان الذى يقوم حول مناقشة قضايا المرأة عن طريق دعم الأفلام القصيرة وسينما المرأة، حيث ظهرت يسرا من خلال فيديو هو الأول لها منذ تعافيها منذ الإصابة بفيروس كورونا، عبر حسابها بموقع "انستجرام".

ووجهت خلاله رسالة إلى الفنانة سماح أنور قالت فيها : "حبيبتى وصديقة العمر الجدعة، والمشرفة دائما، ألف مبروك على تحقيق حلمك الكبير لمهرجان أفلامها، حقيقي فكرة عظيمة ومُشرفة أن يكون في مهرجان قائم بذاته مخصوص لمناقشة قضايا المرأة عن طريق دعم الأفلام القصيرة وسينما المرأة، فكرة من امرأة عظيمة لكل نساء وسيدات مصر العظيمات".

ثم تابعت يسرا كلامها : "شرف كبير ليا أن يكون انطلاقة المهرجان بدورته الأولى مهداه ليا، كل الدعم لصديقتي العظيمة سماح أنور وإن شاء الله يكون من أنجح المهرجانات الدولية. "

وكانت إدارة مهرجان "أفلامها" السينمائي للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة" أطلقت مؤتمرًا صحفيًا نهاية الشهر الماضى وتحديداً فى الـ 24 من يناير، وذلك بحضور الفنانة سماح أنور رئيس المهرجان، ولجنة التحكيم برئاسة مدير التصوير كمال عبد العزيز، وعضوية الفنانة درة والكاتب عبد الرحيم كمال والمخرج أحمد عاطف.

ومن جانبها أعلنت الفنانة سماح أنور وقتها عن انطلاق فعاليات المهرجان يوم الخميس الموافق 28 يناير الماضى واستمرت الفاعليات حتى 4 من شهر فبراير الماضى، وذلك لجميع الأعمار في مصر وأنحاء العالم تحت شعار "سينما المرأة"، كما تم تكريم النجمين يسرا ومحمود حميدة خلال الدورة الأخيرة باعتبارهما من أبرز الفنانين المساندين للسينما المستقلة.