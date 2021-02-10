"دفعولك كام".. أحمد فلوكس يهاجم بسمة الكويتية عقب اعتناقها اليهودية

القاهرة - محمد ابراهيم - هاجم الفنان أحمد فلوكس، الفنانة بسمة الكويتية وذلك عقب تركها للدين الإسلامي واعتناقها اليهودية.

وكتب "فلوكس" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "لا حول ولا قوه إلا بالله، كيف لكي أن تقولين أنك تركت الإسلام واعتنقت اليهودية وأنت أصلا لم تعرفيه، ولم تكوني من الأصل مسلمة بعد رأيك الجاهل في الإسلام من وصفك إنه دين النفاق ودين الإرهاب وأنه يستحقر المرأة.. دين النفاق ؟!، الدين الذي حرم النفاق تصفية بدين النفاق، والله لا يوجد منافق مثلك، آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وأنت كل كلامك كذب".

وتابع:"دين الإرهاب، الذي تقولين عنه هو في الحقيقة دين التسامح ودين الإسلام ؟! دين يستحقر المرأة ؟؟! ازااااي، اتحداكي لو قراتي القرآن او تعرفي حاجه فيه، اتحداكي لو أصلا عارفه ربع اللي المفروض تعرفيه عن دين الإسلام ماقرأتيش السيرة النبوية، ماتعرفيش الرسول والصحابة كانوا بيوصوا ويتعاملوا مع المرأة ازاي".

وأضاف:" طب سورة النساء ؟ سورة مريم ؟، طيب السنة النبوية ؟، طب قصص ستنا هاجر وستنا عائشة ؟، طيب السيدة زينب؟، طيب آخر وصية للرسول عليه السلام قبل وفاته رفقا بالقوارير، ماسمعتيش ولا قريتيها؟.

وتابع هجومه: "دفعولك كام علشان تعتنقي اليهودية وتسبي الإسلام في العلن، أخدتي كام.. طيب عايزه تعتنقي اليهودية، روحي يا ستي اعتنقي اليهودية، ما هي الطيور على أشكالها تقع، دين الإسلام بريء منك ومن أمثالك، دفعولك كام علشان تهيني دين محمد".

اواختتم:"استغفرك وأتوب إليك يا الله، يجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه الشيء، وأناشد أمير الكويت وكل رؤساء وأمراء الخليج والدول العربية والإسلامية، والأزهر للتصدي لكل من يسيء لسمعة الإسلام، ويسبه وكفانا مهاترات، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، وارحمنا، حسبي الله ونعم الوكيل".