شاهد.. أول ظهور ليسرا عقب تعافيها من كورونا

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة يسرا، فيديو لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" والذي يعد أول ظهور لها عبر تعافيها من فيروس كورونا.

وتوجهت بإبداء رأيها في مهرجان "أفلامها" حيث قالت أنها فكرة ممتازة، من الفنانة سماح أنور حيث يناقش مشاكل المرأة.

ووجهت لـ"أنور" رسالة قالئه: "حبيبتى وصديقة العمر الجدعة، والمشرفة دائما، ألف مبروك على تحقيق حلمك الكبير لمهرجان أفلامها، حقيقي فكرة عظيمة ومُشرفة أن يكون في مهرجان قائم بذاته مخصوص لمناقشة قضايا المرأة عن طريق دعم الأفلام القصيرة وسينما المرأة، فكرة من امرأة عظيمة لكل نساء وسيدات مصر العظيمات".