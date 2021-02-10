سماح أنور تهدي يسرا الدورة الأولى من مهرجان أفلامها وهكذا كان رد الأخير

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهرت النجمة يسرا، في أحدث ظهور لها بعد تكريمها من مهرجان "أفلامها"، وهو المهرجان الذى يقوم حول مناقشة قضايا المرأة عن طريق دعم الأفلام القصيرة وسينما المرأة،

ووجهت رسالة إلى الفنانة سماح أنور، قالت فيها : "حبيبتى وصديقة العمر الجدعة، والمشرفة دائما، ألف مبروك على تحقيق حلمك الكبير لمهرجان أفلامها، حقيقي فكرة عظيمة ومُشرفة أن يكون في مهرجان قائم بذاته مخصوص لمناقشة قضايا المرأة عن طريق دعم الأفلام القصيرة وسينما المرأة، فكرة من امرأة عظيمة لكل نساء وسيدات مصر العظيمات".

ثم تابعت يسرا كلامها : "شرف كبير ليا أن يكون انطلاقة المهرجان بدورته الأولى مهداه ليا، كل الدعم لصديقتي العظيمة سماح أنور وإن شاء الله يكون من أنجح المهرجانات الدولية.

وكانت إدارة مهرجان "أفلامها" السينمائي للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة" أطلقت مؤتمرًا صحفيًا نهاية الشهر الماضى وتحديداً فى الـ 24 من يناير، وذلك بحضور الفنانة سماح أنور رئيس المهرجان، ولجنة التحكيم برئاسة مدير التصوير كمال عبد العزيز، وعضوية الفنانة درة والكاتب عبد الرحيم كمال والمخرج أحمد عاطف.