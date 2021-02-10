مؤلفة مذكرات لبني عبد العزيز تكشف لـ"دوت الخليج الفني" كواليس كتابتها

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الكاتبة هبة محمد علي، أن فكرة كتابة مذكرات الفنانة لبنى عبد العزيز وردت لديها في يناير الماضي عندما ذهبت لإجراء حوار صحفي معها ووجدتها تمتلك معلومات غزيرة.

وأضافت الكاتبة في تصريح خاص ل"دوت الخليج الفني ": " سألتها هل من الممكن أن تقومين بكتابة مذكراتك، لكنها كانت ترفض واستمريت في إلحاح هذا السؤال لكن بعد 4 أشهر أوضحت لها أن الهدف من هذه المذكرات ليس الأمور الشخصية في حياتها التي ترفض الإفصاح عنها لكن الهدف من كتابة المذكرات هو توجيه رسالة لكل سيدة وفتاة تعرضت لمصاعب عديدة في حياتها، والحمدلله وافقت في النهاية وتم الاتفاق على أن يكون اسم الكتاب قصة إمرأة حرة".

وعن سبب تسمية الكتاب بهذا الاسم، كشفت " لها فيلم شهير اسمه ( أنا حرة) كتبه لها إحسان عبد القدوس وهي شخصية أمينة تمتلك صفات رائعة كثيرة ومن هنا جاء الاسم".

وعن إمكانية ترجمة هذا الكتاب أو تحويله إلى عمل فني، أوضحت " فكرة ترجمة الكتاب بالإنجليزية أو تحويله إلى فيلم هو أمر بعيد بعض الشيء".

وكشفت الكاتبة هبة محمد علي عن موعد إصدار الكتاب " موعد إصداره قريبا بدار سما وتم طباعة ألبومات صور خاصة بها وببناتها وأحفادها".

وتابعت " سيكون الظهور الأول في هذا الكتاب لبناتها وأحفادها، وجميعهم عاشوا بعيدا عن مصر لكنهم يتواصلون معها يوميا".

وعن أكثر الفنانين الذين أثروا في حياة لبنى عبد العزيز، قالت " سمير صبري أثر في حياتها كثيرا وكل شخص له تأثير مختلف وهي ذكرت كل هذا، أما أقرب الفنانات منها صداقة فكانت الفنانة الراحلة شويكار".