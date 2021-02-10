محمد مهران في حوار لـ دوت الخليج: أتمنى كتابة سيرة "هتلر".. ومحمد سامي منحنى فرصة بـ"لؤلؤ" إنكارها جحود

*أقول لمنتقدي مشهد الحفلة بـ"لؤلؤ": المسلسل أحداثه غير حقيقية.. وثراء الشخصية الفاحش ليس غريبا

*عرفت اضرب نار بـ «نسل الأغراب» من اللى اتعلمته في أفراح بلدنا.. وتغير دوري في «النمر» لهذا السبب

*تعرضي انا وزوجتي لـ «التنمر» لم يمنعني استخدام السوشيال ميديا.. وأقول لمن يهاجمني "ربنا يسامحكم"

بكل ود استقبلنا الفنان محمد مهران في منزله، وفتح قلبه لـ "دوت الخليج" وتحدث عن كواليس كتابة مسلسل لؤلؤ، وكيف عرض الأمر عليه في البداية، كما رد من خلالنا بكل صراحة على كل الانتقادات التي ترددت من جمهور السوشيال ميديا على بعض المشاهد في "لؤلؤ".

حديث محمد مهران معنا يكشف عن الجانب المضيء في شخصيته، والمرتبط بالحلم والسعى، فهو فنان حلم بالكتابة منذ بدايته ووجد الفرصة من خلال المخرج محمد سامي الذي اعطاه هديه ليكتب مشواره في عالم الكتابة، ويفتح لنفسه بابا جديدا سعى وراءه منذ أن كان في الجامعة، والقدر منحه الفرصة مع ولادة أول أبنائه زين، فكيف تعامل "مهران" مع تلك التجربة؟.



وإلى نص الحوار:-



في البداية.. كيف عرض عليك كتابة مسلسل لؤلؤ؟

المخرج محمد سامي هاتفني وأخبرني أن لديه معلومة أنني أكتب سيناريوهات، وكان قد شاهد لي عرضا مسرحيا من تأليفي وإخراجي، وطلب مني أن أكتب مسلسل لؤلؤ، وهذا كان حلمي منذ زمن بعيد أن أدخل عالم الكتابة، منذ ان كنت في فنون مسرحية، وبدأنا على الفور العمل على المسلسل، وكان حظي أن أتواجد مع المخرج محمد عبد السلام الذي تعاونت معه من قبل في فيلم قصير.



هل كنت متخوف من خوض تلك التجربة؟

التخوف الذي كان يلازمني هو أن العمل لا يخرج بالجودة المطلوبة، خاصة أن التصوير كان قريبا جدا، وكنت مطالبا بان أسلم الحلقات في وقت قصير، حتى أنني فكرت في الاعتذار عن كتابة العمل بعد الحلقة الثانية، ولكن تراجعت وقررت أن أكون على قدر المسئولية التي حملني بها المخرج محمد سامي، واستطعت أن أنتهى من كتابة العمل بعد 39 يوما، فقد كنت أعمل لمدة تصل لـ 16 يوميا، وتفرغت لـ "لؤلؤ" تماما حتى أنني أعتذرت عن التواجد في مسلسل "طلقني شكرا"، وأحضرت أحد الأشخاص ليساعدني وكان يقوم بكتابة ما أخرجه على الورق إلى نسخة إلكترونية.



كتبت العمل في فترة قصيرة.. فهل كان هناك أخطاء تداركتها قبل التصوير؟

انا كنت أعيش داخل كل الشخصيات، وكان هناك بعض التفاصيل البسيطة في السيناريو مثل تكرار بعض الجمل الحوارية، ولكن استطعت تداركها في النسخة الثانية من السيناريو.



هل ترى أن الجمهور تحامل عليك في الهجوم بعد توجيه الشكر للمخرج محمد سامي؟

"مفيش حد جه عليا"، ربما أساء الجمهور فهمي، وخاصة أنني من الأشخاص الذين لا يتفاعلون بشكل كبير على السوشيال ميديا، لأنني أكون خائف من كتابة مصطلح لا يتم فهمه بشكل صحيح، والجمهور لايعرف أنني أكتب منذ فترة بعيدة، ومحمد سامي شخص أفادني كثيرا، وأعطاني الفرصة التى أبحث عنها منذ 11 عام، فلماذا لا أوجه له الشكر، وأعطيه حقه، فمن ينكر الجميل جاحد، وأنا لا أفهم من يهاجمني على التعبير عن امتناني له.



ما تقييمك للبطولة الأولى لـ مى عمر؟

قدمت البطولة الاولى لها بشكل جيد، وبدليل نجاح المسلسل وتصدره تريند مواقع التواصل الإجتماعي، والعمل وصل للشارع، والجمهور أحبه، وردود الفعل على العمل جيدة، وهاتفني الكثير من أصدقائي في الوسط وهنأنوني على العمل منهم الفنان أحمد السقا.



كيف رأيت إنتقاد الجمهور لـ مشهد الحلفلة في لؤلؤ؟

أقول لهم ان ماحدث وارد في الدراما، وان العمل ليس مبنيا على احداث حقيقية، وهناك مساحة من الخيال.



وماذا عن إنتقاد الثراء الفاحش والسريع لـ لؤلؤ؟

ما حدث مع لؤلؤ ليس غريبا، وهناك عدد من المغنين الشعبيين لديهم أموال مبالغ فيها، وانا تواجدت في أحد الحفلات المهمة ووجدت بها مغنيا شعبيا وتاريخه ليس سوى أغنية واحدة، ولكنه تواجد وسط كبار النجوم، وأعتقد أن الجمهور لايصدق الواقع.



ماذا غير "لؤلؤ" في مسيرتك الفنية؟

كتب بجانب محمد مهران ممثل وكاتب ومؤلف، والان أصبح لدى عمل استند اليه.



ماذا عن أكثر المواقف التى غيرت حياتك؟

هنا الكثير من المواقف، فالجمهور لا يرى المعاناة التى نمر بها، والبعض يقول "جاتله على الجاهز"، وأنا أتمنى أن كل من يسعى ويطرق الأبواب أن تفتح له، وبالنسبة لي ولادة ابني زين كانت نقطة تحول كبيرة في حياتي، وأعتبر نجاح "لؤلؤ" رزق أبني زين.

كيف تتعامل مع تنمر السوشيال ميديا؟

تعرضت كثيرا للتنمر، وآخرها حينما كنت في شهر العسل مع زوجتي، ونشرنا سويا صورة لنا، فهاجمني الكثير من الجمهور ولا أعرف السبب، وانا حياتي بسيطة ولا أتواجد على السوشيال ميديا كثيرا، وأغلب الوقت أكون مشغولا، لذلك فالسوشيال ميديا نعمة ونقمة، وأقول لمن يهاجمني "ربنا يسامحك"، ولم يؤثر هذا الموقف على، ولم يمنعنى من تداول صور مع زوجتي.



ماذا فعلت في فترة كورونا؟

قمت بعمل جيم في المنزل، أتمرن عليه، وجربت لعبة التنس.



حدثنا عن تواجدك في مسلسل النمر مع محمد إمام؟

المسلسل يعرض في موسم رمضان القادم ورشحتني له المخرجة شيرين عادل، وذهبت على دور معين في النمر، ولكن شيرين قامت بتغييره لأنها شعرت أنني غير مرتاح في الدور الذي أتيت عليه، فأنا شخصية دلوعة أمي ولا يستلزم مني العمل التحدث باللهجة الصعيدية، فمحمد إمام هو من يظهر صعيدي فقط في العمل.

وماذا عن تواجدك في مسلسل نسل الأغراب؟

أجسد شخصية شقيق أمير كرارة، وأتحدث بلهجة صعيدية، تعلمتها من جدتي لأن عائلتي صعايدة بالأساس، إلى جانب هذا فمعنا مصحح لغوي، وألعب الشخصية من منطقة بها قوة زائدة، وعدد من مشاهد الأكشن وضرب النار الذي تعلمته من الأفراح في سوهاج، فلذلك لم أحتج إلى تدريب

من الشخصية التى تريد كتابة سيرة ذاتية عنها؟

أتمنى كتابة السيرة الذاتية لـ هتلر لانه من اكثر الشخصيات التى قرأت عنها وشاهدت له العديد من الوثائقيات.