القبض على إدوارد والسبب!

القاهرة - محمد ابراهيم - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة للقبض علي مجدي 'ادوارد' وذلك بسبب قتله ل"لؤلؤ" والذي تجسد دورها مي عمر.

مسلسل "لؤلؤ" يشارك به عدد من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، وإدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

اوحتفلت شركة "سينرجي" بتصدر مسلسل "لؤلؤ" لمي عمر، قائمة الأعلى مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والعمل إخراج محمد عبد السلام، وتأليف محمد مهران.

وكانت آخر أعمال مي عمر مسلسل "الفتوة"، والذي شاركت به في الموسم الرمضاني الماضي 2020، مع كلا من ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكري، عهدي صادق.