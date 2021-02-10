رابح صقر عن مصر: "جو القاهرة لندني وفظيع"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر المطرب والملحن رابح صقر، عبر حسابه على تويتر، مقطع فيديو من مقر إقامته فى القاهرة، أمام النيل مشيدا بالقاهرة ونيلها، قائلا: "جو القاهرة فظيع.. جو القاهرة لندنى".

و تزيح شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" الستار عن إنتاجها الغنائي الجديد من خلال ألبوم النجم السعودي المطرب رابح صقر والذي اختار له عنوانا "رابح صقر 112021 – مرحبا ".

وتضمن العنوان بذلك موعد صدوره بعد أن تم الاتفاق على الموعد بين رابع صقر وسالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات الذي أكد:"سعداء بالإختيارات المميزة التي سيقدمها رابح صقر في ألبومه الجديد والذي يضمّ أعمالًا لنخبة من القامات في مجالات الشعر والتلحين والتوزيع الموسيقي نعتز بهم، ونتشرف أن بوصقر بتاريخه الكبير هو أحد نجوم روتانا الكبار وسيحرّك الساحة الغنائية بألبومه وأغانيه المنتظرة، آملين أن تبقى روتانا دوما رائدة بإنتاجاتها وعند ثقة نجومنا وجمهورهم.. وكل التوفيق للحبيب بوصقر في جديده".