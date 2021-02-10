ضمن مبادرة عاش هنا.. وضع اسم فاروق الفيشاوي على منزله بالدقي

أعلنت نادية الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، وضع اسم الفنان فاروق الفيشاوي، على منزله بالدقي، ضمن مبادرة عاش هنا.

ونشرت عبر حسابها على "فيسبوك" صورة للوحة وكتبت:" زوجي الحبيب جيرانه فعلوا هذا له، تقديرا لعيشه هناك".

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يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في 25 يوليو 2019، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز الـ67 عاما.