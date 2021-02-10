ضمن مبادرة عاش هنا.. وضع اسم فاروق الفيشاوي على منزله بالدقي

ونشرت عبر حسابها على "فيسبوك" صورة للوحة وكتبت:" زوجي الحبيب جيرانه فعلوا هذا له، تقديرا لعيشه هناك".
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يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في 25 يوليو 2019، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز الـ67 عاما.
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