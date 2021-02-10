الأسبوع المقبل.. الفنان صلاح عبدالله وأسرته ضيوف عمرو الليثي

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي الفنان الكبير صلاح عبد الله وأسرته ببرنامج واحد من الناس، وتذاع الحلقة الأسبوع المقبل على شاشة الحياة. وتتناول الحلقة لأول مرة كشف أسرار وكواليس خاصة من حياة النجم صلاح عبد الله وظهور خاص لأفراد أسرته ، ويتحدث عن بدايته الفنية والمحطات الهامة في حياته وعلاقته بأسرته أحلامه ومشاريعه المستقبلية.

يذاع برنامج واحد من الناس الاسبوع المقبل في العاشرة مساء الجمعة والسبت على شاشة الحياة.

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