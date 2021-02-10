فيديو هكذا تصرفت مهيرة عبد العزيز بعد سقوطها أرضًا في كواليس "أمير الشعراء"

مهيرة عبد العزيز الإعلامية الإماراتية تعرضت لموقف صعب خلال كواليس تصوير برنامج "أمير الشعراء" بموسمه التاسع، الذي تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبو ظبي في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.

مهيرة عبد العزيز تتعرض لموقف صعب في كواليس "أمير الشعراء"

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كواليس إحدى حلقات البرنامج والتي تم عرضها أمس الثلاثاء، وظهرت فيه مهيرة عبد العزيز خلال سيرها في استوديو البرنامج، لكنها تعثرت فجأة بعد أن سار أحد المصورين على فستانها دون قصد، فسقطت أرضًا، وهو ما جعل فريق العمل يسارع للوصول إليها ومساعدتها على النهوض مجددًا، خاصة وأن السقطة يبدو وأنها كانت قوية.

وسرعان ما نهضت مهيرة عبد العزيز وحاولت أن تحصل على بعض الراحة، وتداول محبو الإعلامية الإماراتية الفيديو الخاص بالحادث الذي تعرضت له خلال كواليس البرنامج، وتمنوا لها السلامة وألا تكون قد أصيبت إصابة بالغة في جسدها.

مهيرة عبد العزيز تطمئن الجمهور على حالتها بشكل غير مباشر

ولم تعلق مهيرة عبد العزيز حتى الآن على الحادث الذي تعرضت له، لكنها واصلت نشر صور وفيديوهات من كواليس تحضيرها للبرنامج وتلك الحلقة على وجه الخصوص، عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، وظهرت في تلك المقاطع بحالة جيدة، وهو ما اعتبره الجمهور بمثابة رسائل طمأنة منها لمتابعيها ولكن بشكل غير مباشر.

كما نشرت عدة فيديوهات ظهرت فيها وهي تتابع أحدث الأخبار الخاصة بمشروع مسبار الأمل، وعبرت عن مدى فخرها بهذا الحدث الهام في تاريخ دولة الإمارات.

مهيرة عبد العزيز وأمير الشعراء

ومؤخرًا أعلنت مهيرة عبد العزيز عن تقديمها لبرنامج أمير الشعراء الذي تتكون لجنة تحكيمه من الدكتور علي بن تميم، الدكتور صلاح فضل، الدكتور عبد الملك مرتاض، ونشرت مهيرة برومو البرنامج وعبرت عن مدى سعادتها بتقديم البرنامج وقالت: "سعيدة جداً لاختياري لتقديم الموسم التاسع من أضخم برنامج للشعر في العالم العربي، أمير الشعراء، كل ثلاثاء الساعة 9 مساء على قناة ابو ظبي.. حبيتوا البرومو؟.. شاركوني مين شاعركم المفضل"، كما تحرص الإعلامية الإماراتية على نشر صور من إطلالاتها في البرنامج والتي تنال دائمًا إعجاب الجمهور.

في سياق آخر، كانت مهيرة عبد العزيز قد شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "المنصة" الذي عرض على منصة نتفلكس وهو من تأليف الكاتب هوزان عكو، وإخراج الألماني رودريغو كيشنر ومجدي السميري، وإشراف عام وفني للمخرج والمنتج الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري، وشاركت مهيرة في بطولته بجانب كل من مكسيم خليل ومعتصم النهار وعبد المحسن النمر وسامر إسماعيل وسلوم حداد وأحمد الجسمي وسمر سامي وخالد القيش ولين غرة وجيني أسبر ويوسف الكعبي وأدهم مرشد.

