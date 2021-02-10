نجوم تزوجوا من معجبيهم بعد قصص حب غير تقليدية أبرزهم تامر حسني وبسمة بوسيل

في شهر الحب 2021 نواصل تسليط الضوء على قصص حب النجوم ومن أبرزها مشاهير تزوجوا من معجبيهم بعد قصص غرام غير تقليدية جمعتهم، إذ شاءت الأقدار بأن يختار هؤلاء نصفهم الآخر من المعجبين الذين يحيطون بهم خاصة ضمن حفلاتهم الفنية على غرار ما حدث مع النجم وائل جسار وايضا زميله تامر حسني وتشمل القائمة الكثيرين وبينهم راغب علامة ورامي عياش وغيرهم.

وبمناسبة اقتراب يوم الحب، تعرفوا معنا على ابرز نجوم تزوجوا من معجبيهم بعد قصص حب غير تقليدية:

باسل خياط وزوجته

قصة حب باسل خياط وزوجته من أكثر قصص الحب غرابة بين المشاهير، فالنجم السوري باسل خياط التقى احدى معجباته بالصدفة عندما أصرت على القاء التحية عليه والتعبير له عن اعجابها به كممثل، لكنه فاجئها وبادرها بالسؤال عن الشامة التي تعتلي وجهها ان كانت حقيقية، فأجابته بنعم، ومن لحظتها قرر أن يتعرّف عليها وخفق قلبه لها حيث طلب منها رقم هاتفها للتواصل معها وقرر الزواج منها سريعاً.

وما يزال الثنائي يعيش حياة زوجية مستقرة وسعيدة منذ سنوات، وقد رزقا بولدين صبي وطفلة.

وائل جسار وزوجته

شاء القدر بأن يضع الفنان وائل جسار في لحظة مصيرية أثناء احيائه احدى الحفلات الغنائية، فالنجم اللبناني لفتت انظاره احدى المعجبات اللواتي كانت حاضرة احدى حفلاته لكنها لم تكن تتفاعل كالأخريات مكتفية بالنظر إليه فقط، فبادلها النظرات طيلة السهرة ثم سارع الى فريق عمله ليساعدوه في معرفة هوية تلك الفتاة المعجبة.

وبالفعل استطاع وائل جسار ان يحصل على رقمها الخاص وتحدث معها ونشأت بعدها قصة حب بينهما تكللت بالزواج وانجاب طفلين، وقد احتفل الثنائي مؤخرا بعيد زواجهما بشكل رومانسي.

تامر حسني وبسمة بوسيل

من قصص الحب الملفتة بين المشاهير تلك التي جمعت النجم تامر حسني وبسمة بوسيل، فيروي نجم الجيل بأنه التقى الأخيرة قبل سنوات في كواليس مهرجان موازين ضمن لقائه للمعجبين به، وأطلعته عندما قابلها على دفتر صغير احتفظت بداخله بصور له من حفلاته، وعبارات حب موجهة له وكأنه خطيبها أو زوجها المستقبلي، وكان هذا اللقاء الأول لتعارفهما حيث حرص بعدها تامر حسني على التواصل مع بسمة بوسيل وأحبها وقررا الزواج سريعا.

وسبق وأن كشف تامر حسني بأن زوجته بسمة بوسيل، أحبته قبل حتى أن يلتقيا، حيث كانت تحتفظ بصوره في غرفتها، قائلاً بأن بسمة كان لديها طاقة حب كبيرة اتجاهه قبل معرفتها به، وكان حلمها بأن تغني لتتقرب منه أو تغني معه.

رامي عياش وداليدا سعيد

النجم رامي عياش الذي كان خارجاً من فترة انفصال خطوبة، التقى بزوجته داليدا سعيد في حفل عشاء مشترك لأصدقائهما حيث كانت تبوح للجميع بأنها من أشد المعجبات برامي عياش وتحلم بالزواج منه، فأعجب بها رامي عياش من اللقاء الأول وحرص على التواصل معها حيث كشف في تصريح سابق له بأنه شعر حينها بأنها من سيكمل حياته معها.

رامي عياش وداليد عياش يعتبران اليوم من اكثر الثنائيات الزوجية رومانسية بين المشاهير، وقد رزقا خلال زواجهما بطفلين.

راغب علامة وزوجته جيهان علامة

أكثر من 20 سنة مضت على قصة حب وزواج راغب علامة من جيهان علامة ما تزال شعلة حبهما متوهجة، اما البداية فكانت قصة حب خارجة عن المألوف قبل حوالي 20 عاماً.

النجم راغب علامة يروي في احد لقاءاته بأن احدى المعجبات سرقت له قلبه في حفلة غنائية له حيث لفتت انظاره طيلة الحفلة، فطلب من شقيقه ان يحصل على رقم هاتفها معترفا له بأن يتمنى الزواج بفتاة مثلها، وبالفعل تعارف الثنائي وتم الزواج بينهما بعد 20 يوما فقط.