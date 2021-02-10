نجوم رفعوا شعار "انتصر الحب" بعد خلافات زوجية وأبرزهم محمد حماقي ونهلة الحاجري

الوسط الفني شهد العديد من الزيجات التي حظيت بشهرة واسعة بين طرفيها، ليس بسبب رومانسيتهما فقط، ولكن أيضًا بسبب تمسك الطرفين ببعضهما البعض رغم مرورهما بأزمات كبيرة وصل بعضها إلى الطلاق، لكن حالة الحب بينهما جعلتهما ينتصران على تلك الخلافات، وتزامنًا مع يوم الحب الموافق 14 فبراير الجاري، نرصد قصص أبرز النجوم الذين انتصرت رومانسيتهم على خلافاتهم.

نور الشريف وبوسي

علاقة الفنان الراحل نور الشريف وزوجته الفنانة بوسي كانت من أكثر قصص الحب الرومانسية في الوسط الفني، منذ زواجهما قبل سنوات طويلة وحتى الآن، إلا أن تلك العلاقة مرت بأزمة كبيرة، وتحديدًا قبل وفاة الفنان الكبير، ووصل الأمر إلى الانفصال، وبالرغم من أنهما انفصلا فعلًا لكنهما ظلا صديقين وأسرة واحدة.

وبعد أن اشتد المرض على الفنان نور الشريف قبل أشهر قليلة من وفاته، قررت زوجته الفنانة بوسي العودة له لتكون بجانبه في تلك الأزمة التي يمر بها، لتنتصر قصة حبهما الطويلة على أي خلافات حدثت بينهما.

روجينا وأشرف زكي

من المعروف أيضًا أن قصة حب روجينا وأشرف زكي من أشهر وأطول قصص الحب في الوسط الفني، حيث إنهما تعرفا على بعضهما البعض في أكاديمية الفنون، وتزوجا، إلا أنهما أعلنا منذ سنوات قليلة أنهما انفصلا بعد فترة من زواجهما وإنجابهما لابنتيهما، لكن لم يستمر هذا الانفصال طويلاً، وعادا مرة أخرى بعد عدة أشهر، وأوضحت روجينا في أحد اللقاءات مسبقًا وأكدت أن تلك الفترة كانت صحية جداً كي يعرف كل شخص فيهما قيمة الطرف الآخر في حياته، ويتأكد من عدم استطاعته العيش بدون الآخر.

محمد حماقي ونهلة الحاجري

النجم المصري محمد حماقي كان قد انفصل عن زوجته نهلة الحاجري في 2014، لكنه عاد لهما بعد عامين وحرصا على قضاء شهر عسل من جديد خارج مصر، والاحتفال بعودتهما كزوجين مرة أخرى، وقبل الإعلان الرسمي عن عودتهما، استغل حماقي طرح أغنيته "ما بلاش" ووجه من خلالها الشكر لزوجته في نهاية الكليب، ليكون ذلك أول شيء يقوم به حماقي بشكل رسمي عقب عودتهما.

ديمة بياعة وأحمد الحلو

النجمة السورية ديمة بياعة فاجئت الجميع في شهر نوفمبر الماضي 2020، بانفصالها عن زوجها أحمد الحلو بعد انسجامهما لسنوات وعدم ظهور أي مؤشرات لخلافاتهما، وجاء خبر الانفصال مرتبطاً بتعليق لديمة بياعة على صورة لزوجها على تويتر وجهت فيه شتيمة ثم حذفت تعليقها، فإعتقد الجمهور بأن التعليق موجه لزوجها.

لكن بعد أسابيع فاجئت ديمة مرة أخرى جمهورها، بإعلانها عودتها لزوجها بمقطع فيديو ظهرت فيه معه وهما يرددان كلمات أغنية "مين اللي قال لك مين" للفنان وائل كفوري، حيث سيطرت رومانسيتهما على الأجواء، وأنهيا خلافهما أمام الجمهور، ولفتت فيما بعد إلى أن فترة انفصالهما كانت فترة مفيدة لكل منهما واتضح أنهما لم يستطعا العيش دون الآخر.

أحمد السقا ومها الصغير

خلافات طويلة سيطرت على الفنان أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير، قبل حوالي عامين، وانتشرت العديد من الأنباء أن الأمر وصل إلى الانفصال الرسمي، لكنهما بعدها بعدة أشهر، قررا أن يعودا لبعضهما البعض ويعلنان عن الأمر للجميع خلال حضورهما حفل ختام مهرجان الجونة 2019، حيث حرص أحمد السقا على أن يعبر عن رومانسيته مع زوجته، وظل ممسكا بيدها خلال الحفل في إشارة منه إلى انسجامهما سويا، ووضع حد لما تردد عن تطور الخلافات بينهما.

ليلى اسكندر ويعقوب الفرحان

الفنانة اللبنانية المقيمة في المملكة العربية السعودية ليلى اسكندر، فاجئت الجمهور العام الماضي بانفصالها عن زوجها الممثل السعودي يعقوب الفرحان بعد 8 سنوات من زيجتهما، وهو ما أثار حزن عدد من متابعيهما الذين كانوا يعتبرونهما نموذجًا للحب، لكنهما عادا مجددًا إلى بعضهما البعض، بعد فترة قصيرة، ولفتت إلى أن ما حدث بينهما كانت فترة زعل ليس أكثر من ذلك، مشددة على أن زوجها أبو يوسف، وابنها هما أهم شيء في حياتها.

إيناس عز الدين وأحمد قمر

المطربة المصرية إيناس عز الدين كانت أيضا أعلنت انفصالها عن زوجها الفنان أحمد قمر، وظلا منفصلين لمدة عامين، لتفاجئ الجميع مؤخرًا بنبأ احتفالها مع زوجها بعودتها إلى الشراكة الزوجية، ونشرت عدة صور من جلسة تصوير ارتدت فيها فستان الزفاف لتكشف عن احتفالها بزواجها مجدداً من طليقها وانتهاء الأزمات بينهما.

عمرو سعد وشيماء فوزي

عام 2019 أعلنت شيماء فوزي انفصالها عن زوجها الفنان المصري عمرو سعد، وذلك بعد مرور 11 عاماً على ارتباطهما، لكنها بعد أشهر قليلة، أنهت خلافاتها معه وقررت العودة له رسميًا، وأعلن خبر عودتهما نجلهما "رابي" الذي أكد في تصريحات وقتها بأن ما حدث بين والديه كان مجرد خلاف عابر.

أحمد فلوكس ورابيا ربيع

أحمد فلوكس فاجئ جمهوره العام الماضي أيضًا بالإعلان عن عودته لزوجته الأولى رابيا، والدة ابنه الوحيد سيف، وذلك بعد سنوات من طلاقهما، وعقب فترة قصيرة من إثارة أحمد فلوكس الجدل بعلاقته العاطفية مع الإعلامية اللبنانية ديالا مكي التي كان قد ألمح الى ارتباطه العاطفي بها ثم نفيه للأمر بعدها، وقبلها أيضًا بقصة زواجه من الفنانة هنا شيحة ثم انفصالهما.

وحرص أحمد فلوكس على التغزل في زوجته باستمرار عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عودتهما لبعضهما البعض.