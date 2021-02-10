فيديو أحمد إبراهيم طليق أنغام يحتفل بعيد ميلاده في أجواء رومانسية مع زوجته الأولى

أحمد إبراهيم طليق المطربة المصرية أنغام، احتفل مساء أمس الثلاثاء الموافق 9 فبراير، بعيد ميلاده الـ38 وسط مجموعة من أصدقائه المقربين في وجود زوجته الأولى ووالدة طفليه، ياسمين عيسى.

طليق أنغام أحمد إبراهيم يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته

ياسمين عيسى زوجة أحمد إبراهيم حرصت على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها، في أول ظهور لهما عقب طلاقه من المطربة المصرية أنغام، وشارك الموزع أحمد إبراهيم جمهوره على انستجرام، بمجموعة صور وفيديو من احتفاله بعيد ميلاده مع زوجته الأولى.

رومانسية أحمد إبراهيم وياسمين عيسى في أول ظهور لهما عقب انفصاله عن أنغام

وتداول الجمهور مقطع فيديو من عيد ميلاد أحمد إبراهيم، ظهر فيه وهو يطفئ شموع عيد ميلاده ويمازح زوجته ياسمين عيسى برومانسية.

ويعتبر ذلك الظهور الأول لياسمين عيسى مع زوجها أحمد إبراهيم عقب طلاقه من أنغام قبل حوالي 7 أشهر، حيث تم انفصالهما في شهر مارس من العام الماضي، بينما تم الطلاق الرسمي في شهر يوليو.

وكان أحمد إبراهيم قد أعلن في شهر مارس من العام الماضي طلاقه انفصاله رسميًا عن المطربة أنغام، بعد زواج استمر عام واحد فقط، كما وجه الشكر لزوجته الأولى ووالدة أبنائه ياسمين عيسى

طلاق أحمد إبراهيم وأنغام

وكانت أنغام قد أقامت دعوى خلع على الموزع أحمد إبراهيم، ولكن الإجراءات توقفت أثناء إغلاق المحاكم كإجراء احترازي في ظل وباء كورونا، ثم أعلنا طلاقهما رسميًا في شهر يوليو، ولم يعلن أي من الطرفين عن أسباب الطلاق حيث انتشرت بعض الأقاويل حول أن سبب الطلاق وهو أن أنغام تريد الحفاظ على علاقتها بابنها عمر، والذي كان على علاقة متوترة مع زوجها الملحن أحمد إبراهيم، بينما انتشر سبب آخر وهو مشاركة الملحن أحمد إبراهيم صورة لزوجته الأولى يهنئها بيوم المرأة العالمي، ما أثار غضب أنغام التي باتت في موقف محرج.

وبعدها ظهر أحمد إبراهيم في لقاء تلفزيوني لكنه رفض التحدث عن تفاصيل الطلاق أو أسبابه، لافتًا إلى أنه لم يسمح لنفسه طوال حياته بالتدخل في الشؤون الخاصة لأي شخص، مؤكدًا أن الحياة بين أي ثنائي مليئة بالأسرار والتفاصيل، وأن الرجل إذا حاول الدفاع عن نفسه في أي شيء سيخرج من الأزمة هو المخطئ في كل الأحوال من وجهة نظر الجمهور، متابعًا: "الراجل في الآخر لازم هيحاسب على المشاريب".

واعتبر بعض الجمهور حينها أن الطريقة التي تحدث بها إبراهيم، ألمح من خلالها أنه الطرف المظلوم في الأزمة التي أثيرت منذ زواجه بأنغام وحتى انفصالهما.