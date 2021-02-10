هكذا تستعد جنات لحفل عيد الحب بدار الأوبرا المصرية!

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد المطربة جنات، لإحياء حفل عيد الحب الجمعة المقبل في دار الأوبرا المصرية وثامت جنات بالاستعداد للحفل من خلال إجراء عدد من البروفات مع فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي، وبرعاية الدكتورة جيهان مرسي.

من المقرر أن تقدم جنات، عددا من أغانيها الرومانسية الشهيرة، وكذلك أغاني ألبومها الأخير "أنا بانتظارك"، الذى ضم 11 أغنية باللهجة المصرية، تعاونت فيه مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب.

من ناحية أخري وافقت جنات، على دخول مجال التمثيل، وتعمل حاليا على اختيار الورق المناسب.