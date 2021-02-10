أنغام في زيارة لأحد المستشفيات .. صور

نشرت أنغام بعض الصور من زيارتها للمستشفى عبر حسابها الرسمي على "الأنستجرام" وعلقت قائلة: "سعدت اليوم بزيارة مستشفى الناس للأطفال وتشرفت بلقاء السيدة العظيمة د.أنيسه حسونه، وتشرفت بلقاء طاقم الأطباء وطاقم التمريض القائمين على رعاية أطفالنا مرضى القلب، ولن أخفي انبهاري بما شهدت من مستوى غير عادي من التجهيزات المحافظة على أدق التفاصيل لخدمة الطفل المريض مائة بالمائة مجانًا .. #مستشفى_الناس.".
يذكر ان تحضر أنغام، في الوقت الحالي لطرح عدد من الأعمال الغنائية الجديدة.
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