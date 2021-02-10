إلى سماح أنور.. رسالة يسرا بعد إهدائها الدورة الأولى من مهرجان"أفلمها"..فيديو

كرمت إدارة مهرجان أفلمها اونلاين للأفلام القصيرة برئاسة الفنانة سماح أنور، الفنانة الكبيرة يسرا ، وجرى منحها درع تكريم الدورة الأولى واهدائها هذه الدورة التي حملت عنوان "سينما المرأة" .



وأعربت النجمة يسرا عن سعادتها البالغة بهذا التكريم وقالت في رسالة وجهتها للمهرجان والفنانة سماح أنور: "أشكرك على اختيار الدورة الاولي باسمي وسعيدة بمجهودك الكبير واتمنى لك التوفيق الدائم، وعن نفسي أنا أعتز بك كثيرًا وأشكرك مرة اخرى على الجائزة".



وكانت الفنانة سماح انور كرمت مؤخرًا الفنان الكبير محمود حميدة ، وسلمته درع التكريم بمكتبه ، وأعرب عن سعادته البالغة بهذا التكريم، مشيرا إلى أن سعادته لا توصف بوجود مشروع سينمائى رائد في هذا المجال بمصر.

وأضاف أنه لا يعتبر عطاءه في مجال السينما ومساندته لبعض الشباب الذين خاضوا هذا المجال ليس تفضلا منه لكنه تعاون في مجال له خبرة به مع أشخاص يعشقون هذا المجال، مؤكدا أنه سيظل مساندا وداعما لمهرجان أفلمها اونلاين طوال حياته لما لمسه في إدارة المهرجان برئاسة الفنانة سماح أنور من فهم ووعي تام بأهمية وجود مهرجان يدعم ويساند تجارب الشباب.