محمد ثروت يطرح "يا مستعجل فراقي".. فيديو

طرح الفنان محمد ثروت، أحدث أغانيه التى تحمل اسم "يا مستعجل فراقي"، وذلك بعد غياب سنوات عن الساحة الفنية. الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد رحيم. وسبق أن أعلن الملحن محمد رحيم- عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى تويتر- تعاونه مع الفنان محمد ثروت. وكان آخر أعمال الفنان محمد ثروت مشاركته فى حفل بعنوان "مناجاة شهر رمضان المعظم"، والذى اجتمع فيه كل من محمد ثروت، أحمد سعد، مصطفى عاطف، محمود هلال، وائل الفشنى، إيهاب يونس، فى بث مباشر "لايف" عبر موقع يوتيوب، حيث اجتمع المنشدون الستة فى ليلة لم تتكرر من الابتهالات والأدعية ومدح الرسول والتضرع إلى الله.

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