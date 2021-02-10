استنوني بكرة.. ريهام عبد الحكيم ضيفة أبلة فاهيتا وتروج للحلقة على طريقتها الخاصة.. شاهد

روجت المطربة ريهام عبد الحكيم لحلقتها مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، ونشرت صورة لهما سويا عبر حسابها على إنستجرام.
وكتبت"عبد الحكيم":استنوني بكرة مع حبيبتي أبلة فاهيتا الساعة 11 مساء".
وغازلت المطربة ريهام عبد الحكيم، مقدم برنامج التاسعة، أثناء لقائهما للبرنامج المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء امس الأربعاء.
ووجهت عبد الحكيم، أثناء اللقاء حديثها للمقدم البرنامج، قائلة :"صوتك حلو اوي، وبحب اسمعه"، ليرد عليها مقدم البرنامج، مؤكدا انه "لو غنيت صوتي هيبقى وحش ومش هينفع"، ليدخلا في نوبة ضحك.
قالت المطربة ريهام عبد الحكيم، إن الخوف يلزمني لمجرد التفكير في غناء لام كلثوم، مضيفة أن الأمر ليس سهلا والأمر يحتاج ترميز ومهارة عالية جدا.
وأكدت عبدالحكيم، في حوارها لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أنه لابد ان يغني الفنان بطريقته الخاصة الاغاني المختلفة للغير وخاصة ام كلثوم، مشيرة إلى أن صوت ام كلثوم من الصعب جدا تقليده.
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