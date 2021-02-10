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تعرف على تطورات حالة طارق التلمساني الصحية عقب تعرضه لوعكة صحية

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أحمد جودة - القاهرة - يعيش مدير التصوير طارق التلمساني، حالة عدم استقرار في حالته الصحية حيث تعرض لوعكة صحية في الأيام الأخيرة الماضية.

ويخضع طارق التلمساني لبروتوكول العلاج في منزله، ويتحسن بشكل تدريجي وحالته شبه مستقرة.

طارق التلمساني من أهم مديري التصوير في مصر والوطن العربي تفاعل عدد كبير من الجمهور بمطالبات تكريمه، مؤكدين أن الساحة الفنية لا تقتصر فقط على نجوم الصف الأول، بل أن العاملين خلف الكاميرات أهم أسباب نجاح الصناعة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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