نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تطورات حالة طارق التلمساني الصحية عقب تعرضه لوعكة صحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش مدير التصوير طارق التلمساني، حالة عدم استقرار في حالته الصحية حيث تعرض لوعكة صحية في الأيام الأخيرة الماضية.

ويخضع طارق التلمساني لبروتوكول العلاج في منزله، ويتحسن بشكل تدريجي وحالته شبه مستقرة.

طارق التلمساني من أهم مديري التصوير في مصر والوطن العربي تفاعل عدد كبير من الجمهور بمطالبات تكريمه، مؤكدين أن الساحة الفنية لا تقتصر فقط على نجوم الصف الأول، بل أن العاملين خلف الكاميرات أهم أسباب نجاح الصناعة.