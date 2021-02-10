طارق عبدالعزيز: مفاجآت تنتظر الجمهور في مسلسل "رهبة"

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان طارق عبد العزيز عن سعادته بالمشاركة في مسلسل " رهبة"، مشيرا إلى أن أحداث المسلسل تحمل عددا من المفاجآت.

وقال طارق عبد العزيز، في تصريحات صحفية إنه مستمتع بكواليس العمل مع النجوم المشاركين الذين يبذلون مجهودا كبيرا خلال التصوير بهدف الظهور بأفضل شكل ممكن.

وأضاف أن العمل يجري في إطار من التشويق والإثارة ويناقش قضية تجارة الآثار، معتبرا أن المسلسل خطوة مهمة جدا في مشواره الفني، وأكد أنه يجتهد في اختيار أدواره والمواضيع التي يقدمها ويحرص على عدم تكرار نفسه في نوعية محددة من الأدوار.

وتدور أحداث المسلسل حول كنز مجهول يبحث عنه العديد من الأشخاص الذين يدخلون في صراعات كبيرة بينهم.

ويشارك في بطولة المسلسل فتحي عبدالوهاب، وأيتن عامر، وميرهان حسين، وأحمد صفوت، ومي القاضي، وأحمد كرارة، ومحسن منصور، وأحمد فؤاد سليم، وعصام شاهين، شريف إدريس، دارين حداد، وأحمد عبدالله محمود، وتأليف طارق بركات، وإخراج عادل الأعصر.

