أنغام تدخل السعادة لمرضى القلب من الأطفال بمستشفى الناس

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت النجمة أنغام، عن سعادتها لزيارة مستشفى الناس لأطفال مرضى القلب واستقبلتها الدكتورة أنيسة حسونة.

وتحدثت أنغام، عن انبهارها بالمستشفى والإمكانيات الكبيرة الموجودة داخل المستشفى من غرف للأطفال والرعاية الخاصة بالمرضى و تعامل الأطقم الطبيو مع المرضى كما أعربت أنغام عن سعادتها بأن مستشفى الناس مجاناً بنسبه 100%.

وقامت أنغام، بجوله فى مستشفى الناس ظهر اليوم وأستقبلها المرضى من الأطفال بالترحاب والسعاده كما أعطت أنغام بعض الهدايا للأطفال من خلال زيارتها.

وأشادت أنغام، بمستوى النظافة والتعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها مستشفى الناس وتتقدم أنغام بالشكر للقائمين على هذا المشروع الضخم الذى يعالج أطفالنا بالمجان وتحدثت أنغام بان زيارتها للمستشفى أدخلت لقلبها السعاده والسرور.