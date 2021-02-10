وزيرة الثقافة تصدر قرارا بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون في مدينة الشروق

القاهرة - محمد ابراهيم - أصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قرار بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون بمدينة الشروق بعد موافقة جهاز المدينة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة الأرض رقم (1) بمركز خدمات المجاورة الثامنة بالإسكان العائلي بمساحة إجمالية تبلغ 7915 متر مربع وما بها من مباني منفذه على مساحة 1400 متر وتضم 33 فصل دراسي.

قالت "عبد الدايم" أن قرار إنشاء فرع الأكاديمية بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة يأتي في إطار استراتيجية الدولة ووزارة الثقافة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 الخاصة بالتوسع في المنشآت الثقافية التعليمية المتخصصة بمختلف المحافظات وأضافت أن فرع الأكاديمية بمدينة الشروق يعد رافدًا جديدًا يثري منظومة العمل الإبداعي ويخلق شخصيات واعية تشارك فى تنمية المجتمع وبناء الإنسان من خلال إعداد كوادر فنية متخصصة تساهم فى الحفاظ على ازدهار الفنون والثقافة المصرية وتنشر التنوير بين أبناء الوطن لمواجهة التعصب والافكار المتطرفة.

من جانبه قال الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون أن فرع الاكاديمية الجديد بمدينة الشروق يتيح الفرصة أمام الشباب لصقل مواهبهم بالدراسة المتخصصة وأكد أن العمل بها يتم على مرحلتين الأولي تبدأ بقسم الإخراج في المعهد العالي للسينما وقسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للبالية والمعهد العالي للموسيقي (الكونسرفتوار ) أما المرحلة الثانية تضم استكمالا لباقى تخصصات معاهد الأكاديمية وأشار أن الاعلان عن قبول الدفعات الجديدة في تخصصات المرحلة الاولي سيتم خلال أيام قليلة من الافتتاح الرسمي وتابع انه جاري حاليا دراسة افتتاح أفرع جديدة بجامعتي المنصورة بمحافظة الدقهلية وقناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.