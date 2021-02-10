كارول سماحة تحيي حفل عيد الحب في دار الأوبرا المصرية.. غدًا

تستعد الفنانة كارول سماحة، لإحياء حفل عيد الحب غدًا الخميس على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية، برفقة أوركيسترا المايسترو محمد الموجي.
ومن المقرر أن تقدم كارول، عددا من أبرز الأغاني الخاصة بها من بينها أغنية "خليك بحالك"، و"اقول انساك"، و"اسمعني"، و"اطلع في"، و"مخلصة"، وغيرها من الأغاني.
يذكر أن كارول سماحة، شوقت متابعيها عن صدور أجدد أعمالها قريبًا، وهي أغنية تحمل أسم "شكرًا"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".
ودشنت كارول سماحة كاتبة: "ايام قليلة تفصلنا عن عملي الجديد #شكرًا".
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