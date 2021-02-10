نفى مصدر مقرب للفنان يحيي الفخراني، في تصريح لموقع "دوت الخليج" الاخباري، ما نشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشأن اعتزال النجم الكبير الفن.
وكان حساب مزيف على مواقع التواصل الإجتماعي، يحمل اسم الفنان يحيي الفخراني، نشر بيانا يؤكد أنه قرر اعتزال عن الفن.
وكتب الحساب تغريدة جاء فيها:"صباح الخير أنا يحيى الفخراني أعلن اعتزالي للفن بعد مسيرة كبيرة وممتعة يارب أكون قدرت افرحكم".
ويعود الفنان الكبير يحيى الفخراني للدراما الرمضانية من جديد بعد غياب 3 سنوات من خلال مسلسل "نجيب زاهي زركش"، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابنه شادي الفخراني.
المسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال ويشارك في بطولته يحيى الفخراني، هالة فاخر، وإسلام إبراهيم، أنوشكا، ورامز أمير وكريم عفيفي، محمد محمود، أحمد خالد صالح، ومن إخراج شادي الفخراني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد الجدل السائد .. حقيقة اعتزال يحيى الفخراني الفن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.