مستشفى النجوم| تطورات الحالة الصحية لـ حورية فرغلى .. ومى حلمى تخضع لعملية جراحية

حورية فرغلى
كشف مصدر مقرب من الفنانة حورية فرغلي، عن اخر تطورات الحالة الصحية لها .
وقال المصدر إنه تم الانتهاء من اول عملية جراحية لها واستغرقت حوالى 10 ساعات ، وتتلخص العملية فى استئصال جزء من قفصها الصدري، وأضاف ان الفنانة حرية فرغلي تستعد لـ اجراء العملية الثانية.
مى حلمى
أعلنت الإعلامية مى حلمى عن خضوعها لعملية جراحية بعد قليل ، من خلال خاصية " الاستورى " بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .
ظهرت الإعلامية مى حلمى بـ ملابس العمليات وقالت فى الفيديو " كان نفسى احتفل بعيد ميلادى احسن من كدة ... بس الحمدلله قدر الله وما شاء فعل .. ادعولى انا دخلة اعمل عملية المرارة ... وعلشان كدة احتفلت معاكوا بعيد ميلادى بدرى " .
هيثم شاكر
أعلن الفنان هيثم شاكر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن شفائه من فيروس كورونا المستجد.
وكتب هيثم شاكر: "الحمد لله بعد ١٦ يوما من العزل المسحة الأخيرة سلبية، آسف أني ماقدرتش ارد على كل اللي حاول يطمئن عليا برسالة أو باتصال وبشكركم جميعا على محبتكم واهتمامكم وربنا يشفي كل مريض".
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