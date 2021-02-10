برفقة أصدقائها.. شاهد أحدث ظهور لزينة عبر إنستجرام

نشرت الفنانة زينة صورة على حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت زينة بإطلالة شتوية كاجوال برفقة أصدقائها.

وشاركت الفنانة زينة مؤخرًا في بطولة فيلم "الفلوس" مع تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد من إخراج سعيد الماروق، وتأليف محمد عبدالمعطى.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعي أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتي تتسبب في كثير من المواقف.