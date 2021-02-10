أغنية بناقص لأحمد سعد تتخطى مليون مشاهدة.. فيديو

عاد الفنان أحمد سعد إلى لون الغناء العاطفى الدرامى، فى أغنيته الجديدة "بناقص" التى تحكى فكرتها عن الغدر والخيانة بعد قصة حب طويلة، عاش فيها لحظات سعيدة، إلا انه يكتشف ويعرف الحقيقة عن طرق الصدفة .
وتخطت الأغنية حاجز ال مليون مشاهدة بعد اسبوع واحد من طرحها على موقع يوتيوب.
وقال سعد أنه تم إعداد وتجهيز التصوير فى أكثر من شهر مع المخرج النمساوى إيديسون أبا كارديس وتم الإستقرار على فكرة بسيطة تعبر عن معنى ومفهوم كلمات الأغنية، واستغرق تصوير الكليب يوما كاملا.
كليب "بناقص" كلمات هشام صادق وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى أشرف البرنس وهو من إنتاج شركة "مزيكا" وتم طرحه الأن على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، وعلى شاشة قناة "مزيكا".
وتقول كلماته:
بناقص اللي خاين واللي بايع واللي ناقص
اللي دمرني وغيرني وخلى العمر يائس
كفاية اتهريت أنا من اللي بيدارو النوايا
كفاية الناس دي جاحدة وغلاوية
كتير عليها تكون معايا
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