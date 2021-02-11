وفاة الفنان عباس منصور وتشييع جنازته صباح اليوم

اعلنت نقابة المهن التمثيلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة الفنان عباس منصور، كاشفين عن تفاصيل تشييع جنازته صباح اليوم بساحة مسجد رابعة العدوية. وكتبت صفحة النقابة عبر فيسبوك: «‫البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ .. وفاة الفنان القدير ⁧‫عباس منصور.. رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان.. صلاه الجنازة غدا 8.30 صباحا ساحة مسجد رابعةالعدوية مدينة نصر».

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