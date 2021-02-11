قالوا لـ دوت الخليج.. تجدد الخلاف بين نصر محروس وبهاء سلطان.. حقيقة اعتزال يحيى الفخراني الفن

أدلى عدد من نجوم الفن بتصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" سواء عن أعمالهم الجديدة أو عن الموضوعات الأكثر إثارة للجدل خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

بعد صلح قصير.. تجدد الخلاف بين نصر محروس وبهاء سلطان

قام المنتج نصر محروس بتحرير محضر ضد الفنان بهاء سلطان يتهمه بالإساءة لسمعته، وهو ما عطل تسجيل أحدى الأغاني التى أقرت بها المحكمة وهو ما أشعل الخلاف بينهما من جديد، حسبما قال مصدر مقرب لـ دوت الخليج.

ومن المفارقة أن بهاء يواصل تسجيل أغاني ألبوم "سيجارة"، التي أقرت المحكمة بأن بها عيوب فنية، وصدر حكم بإعادة تسجيلها.

وقال سلطان في بيان صحفي، إنه انتهى من تسجيل أغنية "رامي الحمول"، بستوديو المنتج نصر محروس، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تسجيل باقي الأغنيات وهم "ليالي طويلة"، و "وده حب ولا"، أول مارس المقبل.

وسبق وسجل سلطان أغنية "أنا الغلطان"، وهي أولى أغاني "سيجارة"، التي سيعاد تسجيلها، مؤكدًا أنه لم يتصالح مع المنتج حتى الآن، ولكن ذلك التسجيل تنفيذًا لحكم المحكمة.

وكان بهاء سلطان قد علق على ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن صلح بينه وبين المُنتج نصر محروس، قال "بداية لم أسع يومًا لخلاف مع أحد.. لا المُنتج نصر محروس ولا غيره، لكن إيمانًا مني بحق الجماهير في المعرفة فإن ما حدث يوم الإثنين الماضي 19 يناير 2021، هو أني ذهبت لتسجيل أول أغنية ضمن أربع أغاني التي شابها عيب هندسي لا علاقة لي به؛ ولأنني سبق وسجلتهم تعاونًا مني في إخراجها بصورة مرضية طلبت من المحكمة أن تتيح إعادة تسجيلهم وبدأنا بـ"أنا الغلطان".

وأضاف سلطان أن الشركة طبقًا لحكم المحكمة يتبقى لها ثلاث أغنيات بخلاف التي تم تسجيلها، وهم "رامي الحمول "، "ده حب ولا"، "ليالي طويلة".

وأنهى سلطان تصريحاته حول التعاون الفترة المُقبلة مع فري ميوزك أو شركات آخرى، قائلا إن الحديث عن هذه الأمور في الوقت الحالي غير وارد، لأننا في الفترة الحالية نقوم بدراسة أكثر من عرض للبدء في تنفيذه المرحلة المُقبلة.

بعد الجدل السائد .. حقيقة اعتزال يحيى الفخراني الفن

نفى مصدر مقرب للفنان يحيي الفخراني، في تصريح لموقع "دوت الخليج" الاخباري، ما نشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشأن اعتزال النجم الكبير الفن.

وكان حساب مزيف على مواقع التواصل الإجتماعي، يحمل اسم الفنان يحيي الفخراني، نشر بيانا يؤكد أنه قرر اعتزال عن الفن.

وكتب الحساب تغريدة جاء فيها:"‏صباح الخير أنا يحيى الفخراني أعلن اعتزالي للفن بعد مسيرة كبيرة وممتعة يارب أكون قدرت افرحكم".

ويعود الفنان الكبير يحيى الفخراني للدراما الرمضانية من جديد بعد غياب 3 سنوات من خلال مسلسل "نجيب زاهي زركش"، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابنه شادي الفخراني.

المسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال ويشارك في بطولته يحيى الفخراني، هالة فاخر، وإسلام إبراهيم، أنوشكا، ورامز أمير وكريم عفيفي، محمد محمود، أحمد خالد صالح، ومن إخراج شادي الفخراني.

بطولة فتحي عبد الوهاب.. عادل الأعصر يقترب من إنهاء تصوير «رهبة»

كشف المخرج عادل الاعصر عن قرب الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد "رهبة" والذى يقوم بتصوير مشاهده فى عدد من الأماكن الخارجية بالقاهرة.

وقال عادل الاعصر لـ"دوت الخليج": إن العمل كان متوقفا تصويره لما يقرب من 3 سنوات، وتم استكمال التصوير؛ تمهيدا لعرضه فى رمضان المقبل.

وأضاف الأعصر: لم يتبق فى تصوير المسلسل سوى مشاهد قليلة تستغرق شهرين تقريبا وبعدها يكون جاهز للعرض وتم حاليا تصوير عدد من المشاهد التى تجمع بين فتحى عبد الوهاب واحمد صفوت ودارين حداد.

تدور أحداثه حول كنز مجهول يبحث عنه العديد من الأشخاص، ويدخل عبد الوهاب فى صراعات كبيرة بينهما، حيث يجسد فتحى عبدالوهاب دور تاجر آثار، وتربطه علاقة قديمة بايتن عامر، وهذه العلاقة القديمة تطارد فتحى في رحلة البحث عن الكنز والصراع على الوصول له.

مسلسل رهبة يشارك فى بطولته مع فتحى عبد الوهاب كل من آيتن عامر وميرهان حسين وأحمد صفوت وأحمد عبدالله محمود، من تأليف طارق بركات، وإخراج عادل الأعصر.

بسنت النبراوي: هنا الزاهد فنانة موهوبة

أنهيت الفنانة بسنت النبراوي من تصوير دورها في مسلسل " حلوة الدنيا سكر " المقرر عرضه الفترة المقبلة.

وقالت بسنت في تصريح لصدي البلد : العمل مع الفنان هنا الزاهد ممتع وأكثر من رائع فهي فنانة موهوبة فاسمتعت بالتعامل معه ، فلا أنسى أن موقف حدث بيني وبينها أثناء تصوير مشهد مشاجرة ، فبعد انتهائها قالت لي " أنا خفت منك ".

كانت قناة DMC طرحت البرومو الأول لمسلسل "حلوة الدنيا سكر"، للنجمة هنا الزاهد، الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، وذلك عبر حساب القناة على انستجرام، مع تعليق: "استنونا فى مسلسل حلوة الدنيا سكر مع هنا الزاهد ومحمود عبد المغنى ونجوم تانيين كتير قريبا على dmc".

وسبق وكشفت الفنانة هنا الزاهد عن شخصية جديدة من الشخصيات التى تؤديها ضمن المسلسلها وهى شخصية "ساندى إبراهيم التابعى"، حيث ظهرت وشعرها باللون المائل للأحمر، بعد كشفها مؤخرا عن شخصية "مريم" التى ارتدت فيها الحجاب.

وتقدم "الزاهد" خلال أحداث المسلسل 9 شخصيات مختلفة، من خلال 9 حكايات منفصلة متصلة، وتأتى كل حلقة فى 5 حلقات ويكون بطلها أمام هنا الزاهد فنان مختلف، وذلك بعناوين "سحر وشعوذة"، "9 خطوات لقلب الرجل"، "الجريمة لا تفيد" و"المتخصصة".

ويشارك فى مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، مجموعة من النجوم فى كل قصة درامية، أبرزهم محمد كيلانى الذى يقدم أمام هنا الزاهد حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبد المغنى حكاية أخرى، وكذلك الأمر لكل من: ميدو عادل، محمد الشرنوبى، والعديد من النجوم الآخرين وسيعلن عن أسمائهم لاحقًا، كما يشارك فى بطولة العمل نخبة من الفنانين، أبرزهم: حنان سليمان، جيلان علاء، ياسمين رحمى، ليلى عز العرب، بسنت النبراوى، فيما يظهر الفنان أحمد فهمى كضيف شرف فى حلقة واحدة فقط.