كواليس أول كليب لـ محمد ثروت مع ابنه بعد غياب عن الساحة لسنوات

دشن الفنان محمد ثروت عودة فنية قوية لمشواره الغنائي عبر إطلاق أحدث أغنياته "يا مستعجل فراقي" مع ابنه.
الكليب المصور يمهد للعودة الرسمية لمحمد ثروت لمجال الغناء واستكمال مشروعه الموسيقي الخاص بعد غياب عدة سنوات، يتغنى خلال الأغنية بكلمات الشاعر تامر حسين وألحان وتوزيع محمد رحيم، والكليب من إخراج وإنتاج ابنه أحمد ثروت، كما ظهرت الأغنية تزامنًا مع إطلاق هاشتاج "عودة صوت مصر" على منصات التواصل.
وكشف محمد ثروت أن أغنية "يا مستعجل فراقي" تعد أول بشائر ألبومه الجديد، الذي قرر إطلاق أغنياته فرادى على فترات متقطعة خلال العام الجاري، وهو أول ألبوم رسمي بعد سنوات طويلة منذ آخر ألبوماته "من طول ما بفكر فيك".
محمد ثروت ممثل ومطرب وملحن، يمتد مشواره الفني لبدايات السبعينات، حفر اسمه في مسامع جمهوره المصري بأشهر أغنياته "حكتب جواب" و"ورق الشجر"، بجانب أغنياته الدينية، ولمسته الخاصة في أغاني الأطفال والأعمال الوطنية، ولقبه الجمهور بصوت مصر، كما لحن له كبار الملحنين من الزمن الجميل، وعلى رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ومحمد الموجي منير مراد ومحمد سلطان و حلمي بكر و عمار الشريعي.
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